Türkiye’nin balık tercihi araştırma sonucu şaşırtmadı

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralara dahil olmaya başladı. Areda Survey 'En çok tercih ettiğiniz balık hangisidir?' sorusu ile Türk halkının en çok sevdiği balık türlerini belirledi. Zirveye yüzde 20,3 ile hamsi otururken, onu yüzde 18,5 ile palamut takip etti.