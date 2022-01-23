Türkiye’nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı

İran teknik bir arıza nedeniyle Türkiye'ye gönderdiği doğal gazın 10 gün boyunca kesintiye uğrayacağını açıklarken, Türkiye'nin bugünleri görerek daha önce aldığı önlemler doğal gaz depolama tesislerinin ne kadar doğru birer yatırım olduğunu da gözler önüne serdi. AK Parti iktidarı öncesinde gerek İran gerekse Rusya kış aylarında vanayı kapatarak Türkiye'yi gazsız bırakma tehdidi savururken, gelinen noktada alınan önlemlerin stratejik olarak doğruluğu da ispatlandı.
YURT DIŞI KAYNAKLI DOĞAL GAZ KESİNTİLERİ KONUTLARA YANSITILMAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide tam bağımsızlık parolasıyla enerji çeşitliliği, arz ve tedariğinde çağ atlayan Türkiye, gaz kesintisini konutlara hiç yansıtmayacak. Bunun için gerekirse Tuz Gölü ve Silivri depolama tesislerinde depolanan doğal gaz kullanılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önceki gün Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağının bildirildiğini açıklamıştı. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan Bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini açıkladı.
DEPOLAMA TESİSLERİ KARA KIŞIN GÜVENCESİ
Türkiye'nin bugünleri görerek doğal gaz depolamada aldığı önlemler, enerjide ne kadar vizyoner hareket edildiğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tuz Gölü Depolama Tesisi hizmete alınmadan önce sarfettiği "doğal gaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir sistemi kurmak istiyoruz" sözleri de sistemin amacına ulaştığını ortaya koyarken, doğal gaz depolama tesislerinde toplam doluluk oranı da yüzde 75'leri aştı.
Halihazırda Tuz Gölü Doğal Gaz depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Kış öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurulmuştu.
2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisinin tamamının devreye girmesiyle birlikte yalnızca bu tesis tek başına Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek. Diğer tesislerle birlikte 2023 toplam kapasitenin ise 10 milyar metreküpe ulaşması amaçlanıyor.
ERTUĞRUL GAZİ GÖREV BAŞINDA
Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda enerji arz güvenliğine esneklik kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanmasında dev bir yatırım olan ve BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi de yine en sağlam güvencelerden biri.
Ertuğrul Gazi FSRU gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, depoladığı bu LNG'nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğal Gaz İletim Şebekesine verebiliyor. Bu miktar var olan FSRU'lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesi olarak kayıtlara geçerken, diğer yandan enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan diğer FSRU projesi Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin yapım çalışmaları ise devam ediyor.
MUHALEFETİN YALANI YİNE TUTMADI
İran'ın Türkiye'ye gaz akışını teknik bir arıza sebebi ile durdurması sonrası, muhalefet çevrelerince yönetilen sosyal medya hesaplarından da yine yeni bir provakosyona kalkışılmasına sebep oldu. Muhalefet çevrelerince Türkiye'nin İran'a doğal gaz parasını ödemediği için gazın kesintiye uğradığı iftirası ortaya atılırken, İranlı doğal gaz uzmanları ise yaptıkları açıklamalarda, İran'ın kendi ülkesine bile gaz vermekte sıkıntı yaşadığını duyurdu. Arızanın giderilmesi ile birlikte 30 ocak gibi Türkiye'ye gaz akışı yeniden sağlanacak.
2023'TE KARADENİZ GAZI HANELERE GELECEK
Türkiye, Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazı ise 2023 yılında hanelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu doğal gazın hanelere ulaştırılması ile birlikte Türkiye, enerjide yeni bir dönemin kapısını daha aralayacak.