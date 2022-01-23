Türkiye’nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı

ERTUĞRUL GAZİ GÖREV BAŞINDA

Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda enerji arz güvenliğine esneklik kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanmasında dev bir yatırım olan ve BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi de yine en sağlam güvencelerden biri.

Ertuğrul Gazi FSRU gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, depoladığı bu LNG'nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğal Gaz İletim Şebekesine verebiliyor. Bu miktar var olan FSRU'lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesi olarak kayıtlara geçerken, diğer yandan enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan diğer FSRU projesi Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nin yapım çalışmaları ise devam ediyor.