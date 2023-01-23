Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamaya devam

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, "Gücümüzü topraktan alarak sürdürülebilir kalkınmayı yaşamak ve yaşatmak olarak belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirirken doğadaki ayak izimizi azaltmak ve toplumsal faydamızı artırmak istiyoruz. Her yıl artan istihdam ve ihracatla geride kalan 50 yıllık mazimizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yenilikçi yatırımlarımızla devam ettireceğiz" diye konuştu.

Çukurova'da mısır tarımının öncüsü olan, sanayide yenilikçi yatırımlar yapan, doğaya ve insana değer katan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle anılan Sunar'ın bugün dünya çapında saygın bir şirketler grubuna dönüştüğünü belirten Mustafa Nuri Çomu, "Daima istikrar, kalite ve hizmeti ön planda tutan bir anlayışa sahibiz. İki yıl önce ebediyete uğurladığımız Sunar Şirketler Grubu Kurucusu merhum Hacı Nuri Çomu'nun attığı sağlam temeller üzerinde yükselen Grubumuz, Şeref Başkanımız Hüseyin Nuri Çomu'nun vizyoner hamleleriyle büyümesini sürdürüyor. Genç yöneticiler olarak bizler de yenilikçi ürünlerimizin ve markalarımızın global pazardaki payını artıracak çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Yıllık 1 milyon ton hububat ve yağlı tohum işleyen Sunar'ın, ürettiği katma değeri yüksek ürünler sayesinde Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlarda küresel ölçekteki oyuncularla rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Çomu, "Sunar Şirketleri, Türkiye'nin nişasta, glikoz ve mısır yağı ihracatında önemli aktörlerden biri. Gıdadan kâğıda, tekstilden ilaç endüstrisine birçok sektöre yönelik üretim yapıyoruz. Osmaniye ve Konya'daki fabrikalarımızla hayvancılık sektörünün yem ihtiyacında önde gelen markalar arasındayız" şeklinde konuştu.