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Giriş Tarihi: 26.7.2023 11:22

Türkiye'nin elektrik kapasitesinde yenilenebilir enerjinin payı katlanarak artıyor

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerjinin payı, son 21 yılda yapılan yatırımlarla yaklaşık 388 kat artarak, 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseldi.

AA
Türkiye’nin elektrik kapasitesinde yenilenebilir enerjinin payı katlanarak artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan verilere göre, 2002'de toplam 64 megavat olan rüzgar, jeotermal ve biyokütle kurulu gücü, son yıllarda geliştirilen yenilenebilir enerji politikalarıyla katlanarak artış gösterdi.

Ülkenin artan nüfusu, sanayisini daha da büyütme çabaları ile sürekli yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları kapsamında, Türkiye son 21 yıldır izlediği kalkınma hamleleriyle yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2002-2022 döneminde yaklaşık 388 kat artırarak 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseltti. Mayıs sonu itibarıyla söz konusu kurulu güç ise 25 bin 639 megavata ulaştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü artarken, elektrik üretimine de katkısı yükseldi. 2023 mayıs verilerine göre, üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23'ü rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Bu amaçlar çerçevesinde ilk biyokütle tesisinin 1940'tan önce kurulduğu Türkiye'de, sırasıyla ilk jeotermal enerji tesisi 1984, ilk rüzgar enerjisi santrali 1998 ve ilk güneş enerjisi santrali de 2014'te faaliyete başladı.

EN BÜYÜK KAPASİTELİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSİ KONYA'DA

Çoğunluğunu lisanslı santrallerin oluşturduğu en büyük 5 yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesine göre sıralanışında Konya güneş enerjisi santraliyle ilk sırada yer alıyor, bu ili rüzgar santrali tesisi ile İstanbul ve Manisa takip ediyor.

Kurulu gücün yüzde 2,82'sini oluşturan yenilenebilir enerji üretim tesisleri arasından en yüksek kapasiteli ilk 5 güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle elektrik üretim santralleri sıralaması ise şöyle:

Kaynak Şehir Santral Adı Kurulu Güç (MW)
Güneş Konya Karapınar YEKA-1 MEKE GES 773,6
Konya Karapınar YEKA-1 GES 226,4
Van Gün Güneş Van Arısu GES 45
Elazığ ETİ Krom GES 43,2
Konya ETİ-2 GES 37,8
Rüzgar Manisa Soma RES 288,1
İzmir Lodos RES 226,8
İstanbul İstanbul RES 200
Afyonkarahisar Albay Çiğiltepe RES 172,6
Kırşehir Geycek RES 168
Jeotermal Denizli Kızıldere3 JES 165
Aydın Efe JES 114,9
Denizli Kızıldere2 JES 80
Aydın Pamukören JES 67,5
Aydın Efe 8 JES 50
Biyokütle İstanbul İSTAÇ BES 85,8
Karaman Karaman BES 40
İstanbul Seymen BES 36,8
İstanbul Odayeri BES 33,8
İzmir İzmir Çöp Gaz 32,3

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Türkiye'nin elektrik kapasitesinde yenilenebilir enerjinin payı katlanarak artıyor
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