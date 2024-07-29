Türkiye’nin en hızlı metrosu havalimanına geliyor

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı ile Halkalı arasında yapımı devam eden metro hattında sona gelindi. 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak olan İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosunda günde 600 bin yolcu taşınabilecek.Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı ile Küçükçekmece arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan İstanbul Havalimanı-Halkalı metrosunda sona gelindi. 31.5 kilometre uzunluğundaki 8 istasyon ve 102 ara tünelden oluşan metro hattının ince işçiliği büyük oranda tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Halkalıİstanbul Havalimanı Metro Hattımızda sona geliyoruz. 31.5 km uzunluğunda, 8 istasyon, 102 ara bağlantı tüneli, ince işler büyük ölçüde tamamlandı. Peyzaj ve çevre düzenlemesi başladı" denildi.Açıldığında günlük 600 bin yolcu taşıyabilecek olan İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Hat, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy-1, Arnavutköy- 2, Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stat ve Halkalı istasyonlarından oluşacak.İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında metro hattının açılmasıyla birlikte metrobüs hattını kullanan vatandaşların havalimanına rahat bir şekilde ulaşması sağlanmıştı. İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının açılmasıyla da Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile Halkalı arasında faaliyet gösteren Marmaray'ın İstanbul Havalimanı bağlantısı sağlanmış olacak. Gebze'den Marmaray'a binen bir kişi, rahatlıkla İstanbul Havalimanı'na ulaşmış olacak.