Türkiye’nin en iyi işverenleri açıklandı

1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir işyerini harika hale getiren kavramın "güven" olduğunu belirleyen Great Place To Work, 2023 için Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'ni açıkladı. Great Place To Work; tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak Great Place To Work Sertifikası almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place To Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde bu yıl 6 kategoride 163 organizasyon yer aldı. Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasında organizasyon çalışanlarının işyeri kültürleri içerisindeki deneyimini ölçümleyen Trust Index anketine dahil olan 500'ün üzerinde şirket çalışanının cevaplarıyla oluşan listede ForAll kriterlerinde en iyi performansı gösterenler yer buldu. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre sekiz kategori üzerinden açıklanan listenin 10-49 çalışan sayısı kategorisinde 31, 50-99 çalışan sayısı kategorisinde 30, 100-249 çalışan sayısı kategorisinde 45, 250-499 çalışan sayısı kategorisinde 21, 500- 999 çalışan sayısı kategorisinde 17 ve 1.000 üzeri çalışan sayısı kategorisinde 19 şirket yer aldı.Great Place To Work CEO'su Eyüp Toprak, pandemi sonrası piyasalar ve yakın coğrafyada yaşanan savaş ortamının ekonomide sıkıntılı koşulların oluşmasına neden olduğunu belirterek, "Başta Türkiye olmak üzere dünyanın büyük bir bölümü, enflasyonist ortamlara maruz kaldı ve bundan da elbette en çok çalışanlar etkilendi. Bu koşullara rağmen bu yılki rapor çalışmamızda gördük ki çalışanlar hâlâ maddi kazanımlar yerine kendilerini güvende hissetmeyi önemsiyorlar. Tam bu noktada organizasyonların büyümesiyle liderlerin yetkinlik ve davranışlarının daha fazla önem kazandığını tespit ettik. Bugün çalışanları işyerinde tutma ve yeni yetenekleri çekme konusundaki zorluklar zirve noktasına ulaştı ve artık organizasyonlar, 'işveren piyasası'nın yerini 'çalışan piyasası'na bıraktığını kabullenmek zorundalar. Tüm koşulları çalışanlar belirlemeye başladı. Buna ilave olarak, raporumuzda da görüldüğü gibi, maddi kazanımlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışan nezdinde öncelikli bir konu değil. Ama farklı olarak Türkiye'de terfi ve maaş skalası gibi konular hâlâ eski hiyerarşik modelle sürdürülüyor. Bu da adalet algısı açısından önemli; zira burada yaşanan olumsuzluklar, çalışan nezdinde maddi kazanımı daha üst sıralara tırmanmasına neden oluyor" dedi.Listede yer alanlar ile sertifika alamamış organizasyonlar arasında önemli ve kayda değer farkların bulunduğuna dikkat çeken Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Organizasyonların son dönemde çalışanları elde tutma ve yeni yetenekleri bünyelerine katmada yaşadıkları sorunlar dikkate alındığında, çözümün nerede olduğu raporumuzda net bir şekilde görünüyor. Kuralcı ve baskıcı organizasyon yapısını gösteren sorulara verilen yanıtlarda listeye girenlerle sertifika alamamış organizasyonlar arasında yüzde 41'lere varan farklar gözlemleniyor. Benzer bir durum, bilgiye serbestçe erişim başlığında da görülüyor ki buradaki fark yüzde 37'leri buluyor. Sonuçlara bakıldığında çalışanların potansiyellerini ortaya çıkartabilecekleri kendilerini geliştirme imkânı verilmesi noktasında da listede yer alanlarla sertifika alamamış organizasyonlar arasında kayda değer farklar bulunuyor ve yüzde 42'lere ulaşıyor. Çalışanların kabul gördüklerini gösteren 'Duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamımız var' sorusunda ne yazık ki listede yer alanla sertifika alamayan organizasyonlar arasında yüzde 44'lük bir fark bulunuyor. Rakamlara bakıldığında, listeye girmek bir yana, sertifika sahibi olabilmenin ne kadar önemli ve fark yaratıcı olduğu görülüyor.DEĞERLENDIRMEYE alınmak için organizasyonların, liste açıklanma tarihinden bir ay öncesine kadar Great Place To Work Sertifikası almış olmaları gerekiyor. Sertifika alan organizasyonlar, 12 ay süresince otomatik olarak tüm En İyi İşverenler listeleri için değerlendirmeye dahil ediliyor. Great Place To Work Sertifikası, organizasyonların sahip oldukları güçlü çalışan deneyimi ile global çapta harika bir iş yeri olarak tescilleme imkânı sunuyor. Great Place To Work'ün Trust Index çalışan deneyimi anketi, harika iş yerlerinin temelinde yer alan güven kültürünün ölçümlenmesine dayanıyor. Yüksek güven kültürünü organizasyonlarına entegre edebilenler, koşullar ne olursa olsun, çalışan bağlılığı ve yeni yetenekleri bünyesine katma konusunda diğer şirketlere göre daha avantajlı konumda. En iyi işverenler listelerinde yer alan organizasyonlar, çalışanları için sundukları harika iş yeri deneyimi ile global çapta tanınırlık kazanıyorlar.