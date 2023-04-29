Türkiye’nin en uzun 4. köprüsünde yoğunluk oluştu

Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü olan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli ilk olarak 2016 yılında atıldı. Proje, 2019 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde, "yapacak ekonomik gücümüz yok" denilerek durduruldu.



BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığına devredildi. Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'ta 2020 yılında Erdoğan'ın onayından sonra ihaleye çıkarılan köprünün inşasına başlanıldı.

Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayıp kentin trafik yükünü rahatlatacak olan 1669 metre uzunluğa sahip köprünün açılışı ise dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle açılışına katıldığı 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam 20.00 itibariyle araç geçişleri başladı.



GÜN BOYU YOĞUNLUK OLUŞTU

Köprünün açılışının ardından köprüde yoğunluk da oluştu. Bugün Adana'da binlerce vatandaş köprüyü kullandı. Köprüyü kullanan Şükran Kaya, "Geçen ayki yoğunlukla şimdiki bir mi? Çok iyi oldu bu köprü. Yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok memnun olduk" dedi.

Cumali Kodaman ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu belediye başkanı yapamadı ama gurur duyuyorum Adanalı olarak" diye konuştu.