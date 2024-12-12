Türkiye’nin en zengin ili belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. İllerin GSYH rakamlarına katkıları belli oldu.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

TÜİK verilerine göre, 2023'te İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.

SON 3 SIRADA HANGİ İL VAR?

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 22 milyar 13 milyon TL ile Tunceli, 19 milyar 407 milyon TL ile Ardahan ve 13 milyar 214 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2023 yılında toplam GSYH'nin %54,02'sini oluşturdu.

KOCAELİ İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Kişi başına GSYH'de 2023 yılında, Kocaeli 516 bin 460 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi, 510 bin 733 TL ile İstanbul ve 438 bin 242 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 116 bin 767 TL ile Şanlıurfa, 110 bin 553 TL ile Ağrı ve 108 bin 21 TL ile Van son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2023 yılında on üç ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PAYI HİZMET SEKTÖRÜ ALDI

İstanbul, 2023 yılında hizmetler sektörü toplamından %40,4 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı %35,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü %17,2 pay ile ikinci sırada iken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %7,8 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

İLLERİN KATKISI BELLİ OLDU

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre %5,1 artışına en fazla katkı veren il %1,65 ile İstanbul oldu. İstanbul'u %0,96 ile Ankara ve %0,27 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2023 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında %0,03 ile sırasıyla Zonguldak, Artvin ve Gaziantep yer aldı.