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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:30

Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

AA
Türkiye’nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe yükselecek.

Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.

Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.

Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.

Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.

Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor
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