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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Türkiye’nin geleceği madencilik ve tarımda

Türkiye’nin geleceği madencilik ve tarımda
Türkıye'nin geleceğinin madencilik ve tarımda olduğunu ifade eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Türkiye'de maden üzerinde olumsuz bir algı oluşturuluyor. Türkiye'de 26 milyon hektar orman alanı var. 101 bin hektar alan madenlere ruhsatlı. Yani orman alanlarının binde 3.9'udur" dedi. Çetinkaya, Çanakkale Lapseki'de bulunan TÜMAD Madencilik Tesisi'nde açıklamalar yaptı. Çetinkaya, "Türkiye'de madenciliğin dünya standartlarının üzerinden en çevreci şekilde yapıldığını biliyoruz. Tüm Türkiye'ye gerçekleri göstermek istiyoruz" dedi.
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Türkiye’nin geleceği madencilik ve tarımda
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