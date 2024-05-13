Türkiye’nin geleceğini çiftçiler inşa edecek

Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden biri olan İGSAŞ'ın Genel Müdürü İlkay Ünal, tarımın ülkenin geleceği için en önemli ve stratejik sektör olduğunu belirterek, "Tarımsal ürünlerini kendine yetebilecek kadar üreten ülke sayısının çok sınırlı olduğu bir dünyada, Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sürdürülebilir tarım için de doğal kaynakları korumamız ve toprakları doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" dedi. Yarım asırdan fazla Türk çiftçisinin yanında olduklarını belirten Ünal, en büyük gayelerinin daha az girdi ile maksimum verim elde edebilmek olduğunu kaydetti. "Bu hedefimiz kapsamında ise geliştirdiğimiz ödüllü mobil uygulamamız ile tarımın dijitalleşmesini sağlayarak çiftçilere yeni bir bakış açısı kazandırıyoruz" diyen Ünal, şöyle devam etti: "Uygulamamızla tarlaları interaktif harita üzerinde pinleyerek kaydetmekten, bitki gelişim verilerini görsel olarak izlemeye kadar birçok olanak sağlıyoruz. Anlık hava durumu ve su stresi gibi önemli bilgileri takip ederek, tarım faaliyetlerini daha verimli bir şekilde planlamaya olanağı sunuyoruz. Geleneksel tarım faaliyetlerinin yüksek teknoloji katkısı ile minimum maliyet ve maksimum faydaya evrilmesi, daha az iş gücü ile çok daha fazla verim sağlanmasını amaçlıyoruz."Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken İlkay Ünal, "Fakat tarım sektöründe potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. İGSAŞ olarak, üreticimizin faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için, onların derdine derman olmaya, taleplerini yerine getirmeye, kısaca üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Büyük emeklerle ve fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren, ülkemize değer katan çiftçilerimiz her zaman başımızın tacıdır" dedi.