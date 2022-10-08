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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli var

Türkiye’nin güçlü bir büyüme potansiyeli var
AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud- Basso, "Türkiye için olumlu bir büyüme bekliyoruz. 2022 için büyüme tahminimizi yüzde 4.5'e yükselttik ve gelecek yıl için büyüme tahminimiz biraz daha aşağıda, ancak biz Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi. EBRD'nin 2009'da Türkiye'de yatırım yapmaya başladığını, o zamandan beri 17 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını anlatan Renaud-Basso, "Geçen yıl Türkiye'de 2 milyar dolarlık yatırımımız oldu. Bunun yüzde 93'ü özel sektöre yönelikti. Türkiye'de özel sektörün kalkınması, yeşile dönüşüm, yeşil gündeme geçişin desteklenmesi gelecek dönemde de öncelikli alanlarımızdan olacak. Ülkede aktif olmaya devam etmeye hazırız" diye konuştu.
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Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli var
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