Türkiye’nin gümrük sistemi İsrail’e kapalı

Türkiye, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamı kınamakla yetinmedi, yaptırım kararı alan ilk ve tek İslam ülkesi olarak ilk aşamada 9 Nisan'dan itibaren 54 ürün grubundaki bin 19 ürünün İsrail'e ihracatını kısıtladı. 2 Mayıs itibarıyla İsrail ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu. Bakanlık son günlerde gündeme verilen yalan haberlerle İsrail ile ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden devam ettiği iddialarına son noktayı koydu. Ticaret Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye'nin Gümrük Sistemi'nin İsrail için ihracatta ve ithalatta kapalı olduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:İlk günden bu yana herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde net ve kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmekte olup İsrail'e gönderilmek üzere beyan edilen hiçbir ürünün Türkiye gümrük bölgesinden çıkışı kesinlikle mümkün değil. Türkiye'nin Gümrük Sistemi İsrail için ihracatta ve ithalatta kapalı. Yalan haberler ile İsrail ile ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden devam ettiği, gümrük beyannamesinde eşyanın gideceği ülke Filistin olarak belirtilmesine rağmen gemilerin Türkiye limanlarından ayrıldıktan sonra gideceği ülkenin İsrail olarak değiştirilmesi suretiyle malların İsrailli alıcılara teslim edildiği gibi çeşitli iddialar ortaya atıldı.Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumunda. İsrail'in abluka altına alarak en temel ihtiyaçlarına erişimlerini dahi engellediği Filistinlilerin dünya ile arasındaki köprü vazifesi görmek amacıyla Türkiye , Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyatı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleştiriliyor. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalarca açıklandı. Bu konuda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olma kararını ve "İsrail ile 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek için durdurduğunu şükranla ifade etmişti.