Türkiye’nin gururu Alves Kablo, restoran sektörüne adım attı

Türkiye'de ve dünyada enerji sektörünün önde gelen markalarına tedarik sağlayan, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Alves Kablo'nun özellike ticaret yapmadığı tek ülke ise İsrail. Ankara'da faaliyet gösteren tek kablo üretim tesisi konumundaki Alves Kablo, milli ve manevi değerlere verdiği önemle dikkat çekiyor. Yeni yatırımıyla gastronomi dünyasına giriş yapan şirket Çankaya'da açılışını gerçekleştirdiği Pearl Steakhouse ile başkent sosyal hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ GECESİ

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde konumlanan Pearl Steakhouse, kırmızı halı eşliğinde gerçekleşen lansman gecesiyle Ankara sosyetesini bir araya getirdi. Modern tasarımı, lüks atmosferi ve seçkin menüsüyle dikkat çeken mekân, daha ilk geceden davetlilerden tam not aldı.

Gecenin sürprizi ise ünlü müzik grubu Sakiler'in sahne performansı oldu. Konuklar, grubun sevilen parçalarına hep birlikte eşlik ederek açılışı adeta bir festival havasına dönüştürdü.

ANKARA'NIN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Pearl Steakhouse, modern çizgilerle harmanlanmış zarif dekorasyonu, dünya mutfağından seçkin lezzetleri ve fine-dining konseptiyle kısa sürede başkentin gözde mekânları arasına girmeye aday görünüyor. İş dünyasından özel davetlere, aile buluşmalarından sanat etkinliklerine kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak olan mekân, Ankara'nın sosyal hayatında yeni bir dönemin habercisi oldu.

DENİZ KARAMERCAN: "BİZİM GÖREVİMİZ ÜRETMEK"

Açılışta konuşan Alves Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan, hem şirketin yeni yatırımlarına hem de Türkiye'ye bakışına dair önemli mesajlar verdi.

"Bizim bu ülkeye borcumuz var. Bizim görevimiz belli; üretmek, çalışmak ve ülkesine katkı sağlamak. Siyasilerin görevi farklıdır, bürokrasinin görevi farklıdır ama hepimizin ortak bir görevi var: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni güçlü kılmak. Bu devlet ilelebet bağımsız yaşayacak."

''BİZ ÇOK DAHA AĞIR SINAVLAR VERDİK AMA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ KALMAYI BAŞARDIK."

Karamercan, Türkiye'nin yaşadığı krizlere rağmen ayakta kalabilmesini örneklerle anlattı:

"15 Temmuz'u yaşadık, büyük depremleri yaşadık, darbeler gördük. Buna rağmen dimdik ayakta durduk. Avrupa'da bizim yaşadığımızın yüzde 1'ini yaşatsanız, ülkeler batardı. Fransa'da bütçeden dolayı birkaç yüz kişinin eylemini görüyorsunuz; ortalık karışıyor. Biz çok daha ağır sınavlar verdik ama Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü kalmayı başardık."

POLATLI'YA 1,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Alves Kablo'nun yeni yatırımlarını da açıklayan Karamercan, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 bin metrekarelik arazi satın aldıklarını belirtti:

"Burada 96 bin metrekarelik kapalı alanda yüksek ve orta gerilim kabloları üreteceğiz. Sadece bu tesis bin kişiye istihdam sağlayacak. Enerji altyapısına duyulan ihtiyaç dünyada hızla artıyor. Biz de bu ihtiyaca cevap verecek kapasiteye ulaşıyoruz. Bunun için yaklaşık 1,5 milyar TL'lik makine yatırımı yapıyoruz."

"İNŞAATTA UCUZ VE YAŞANABİLİR KONUT HEDEFİMİZ"

Karamercan, inşaat sektöründe de projeler hazırladıklarını söyledi:

"Ankara'da yaklaşık 1000 konutluk bir proje planlıyoruz. Ama 1+1 furyasına girmeyeceğiz. İnsanların gerçekten ihtiyaç duyduğu 3+1 ve 4+1 daireler yapacağız. TOKİ'nin yükünü hafifletecek, orta sınıf için yaşanabilir konutlar üreteceğiz."

''DEPREM FELAKETİNDE DEVLETİMZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUK''

Karamercan, 6 Şubat depreminde yaptıkları yardımları da detaylarıyla anlattı:

"AFAD ile temasa geçip en acil ihtiyacın ne olduğunu sorduğumuzda, 'Tekstil battaniye lazım, bol miktarda' yanıtını aldık. Uşak'ta sektörden güvendiğimiz bir dostumuzu aradık. Fabrikanın günlük kapasitesi sorulduğunda, 'Bir günde 50 bin battaniye yüklerim' cevabını aldık. Biz de ilk etapta 10 tır dolusu battaniye siparişi vererek, depremden etkilenen 11 ile sevkıyatı organize ettik. Her bir tır yaklaşık 5.000 battaniye taşıdı.''

''Barınma alanları ve geçici konteyner kentlerin kurulmasıyla birlikte elektrik altyapısı en hayati ihtiyaçlardan biri haline geldi. Özellikle Hatay, Nurdağı ve Antep bölgelerinde sahada aktif olarak çalıştık. hem kendi ekiplerimizle hem de bölgedeki elektrikçi dostlarımızla koordineli bir şekilde kablo döşeme ve elektrik şebekesi kurulum çalışmaları yürüttük.''

"TOKİ VE KAMU KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

Sürecin devamında TOKİ'nin kalıcı konut projelerine de destek verdiklerini ifade eden Karamercan,

"TOKİ'nin şantiyeleri ve diğer kamu kuruluşlarının altyapı çalışmaları için de kablo tedariği ve teknik destek sağladık. Kamunun yanında özel sektör olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Bu süreçte sektördeki diğer firmalarla da dayanışma içinde olduk. Deprem bölgesindeki hayatı yeniden başlatmak için hepimiz gece gündüz demeden çalıştık" diye konuştu.

Bu dayanışma ruhu, yaşanan onca acı ve fırsatçılığın arasında hepimizi motive eden, gurur verici bir tabloydu."

"İHRACAT EN BÜYÜK MİLLİ GURURDUR"

Karamercan, ihracatın önemini vurgularken İsrail ile ticaret yapmadıklarını özellikle belirtti:

"Yerli bir firma olarak ihracat yapmak, vatana ve millete katkı sağlamanın en büyük yoludur. Bu manevi bir gururdur. Ama özellikle İsrail ile kesinlikle ticaret yapmıyoruz. Ben hep şunu söylerim: Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var, bizim onlara ihtiyacımız yok. Rusya tehdidinde gördük; hepsi bize döndü. Türkiye son manevralarını tamamladığında kimseye eyvallahı olmayan bir ülke olacak."

"PEARL STEAKHOUSE BİZİM İÇİN BİR DOST EVİ"

Pearl Steakhouse'un amacının sadece ticari olmadığını da vurgulayan Karamercan, mekânı "sosyal bir buluşma noktası" olarak tanımladı:

"Burası aslında bizim için bir konuk evi. Dostlarla oturup sohbet edebileceğimiz, gündemi konuşabileceğimiz, ailemizle huzurla vakit geçirebileceğimiz bir yer. İnsanların güvenle gelip keyifle vakit geçirmesini istiyoruz. Biz girdiğimiz her işte iddialıyız; restoran, müzik ve canlı performans konseptini Ankara'ya taşıyoruz. İstanbul'da örnekleri var ama başkentte eksikliği hissediliyordu. Biz bu boşluğu dolduracağız."

