Türkiye’nin hava savunmasında yeni dönem! SAMP-T’ler yakın mercekte: Üçlü işbirliği yeniden canlanıyor

Geçtiğimiz hafta Fransa'dan gelen askeri heyetin Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği temaslardaki başlıklardan biri de Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacına yönelik yapılabilecek çalışmalar oldu. Avrupalı kaynaklar, geçmişte planlanan taslağın üzerine yeni eklemeler yapılabileceğini ifade etti. Kaynaklar, savunma sanayi konusunda işbirliğinin yalnız SAMP-T ile sınırlı kalmayacağını belirterek, Türkiye'nin tüm savunma ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler olacağını ifade etti.
DOĞAL BİR SÜREÇ
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bu konuda uzun süren çalışmalar yapıldığını ve sürecin kaldığı yerden devam etmesinin doğal olduğunu dile getirdi.
"ÇALIŞMALAR TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILIYOR"
Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacının sürdüğünü vurgulayan kaynaklar, milli imkanlarla üretimin yanı sıra tedarik prensipleri kapsamında bu konudaki çalışmaların devam ettiğine değinerek "Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için uygun ve faydalı çözüme odaklanacak şekilde devam edecek. Görüşmeler de bu yönde ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynaklar, Fransa ve Türkiye askeri heyetleri arasındaki görüşmelerde hem mevcut gelişmeler hem ikili ilişkilerin detaylı şekilde ele alındığını ve önümüzdeki dönemde birlikte ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.
NATO İÇİNDE KRİTİK ROL
Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'e yaklaştıran Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri ile Hisar A, Hisar O ve Hisar O+ sistemleri geliştirilirken önümüzdeki yıl uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in de hazır olacağı kaydediliyor.
Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşıyla değişen güvenlik ortamında NATO'da Türkiye'nin önemi tekrar gözler önüne serildi. Bu kapsamda Türkiye'ye müttefiklerinden gelen açık ve örtülü ambargolar ve bunun yarattığı tutarsızlık NATO Liderler Zirvesi'nde en üst düzeyde ifade edildi.
Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolünün perçinlendiği zirvenin ardından Ankara'nın en önemli savunma sanayi ihtiyaç kalemlerinden hava savunma sistemleri alanında gelişmeler olacağı sinyali verildi.
İŞBİRLİĞİ SAMP-T İLE SINIRLI KALMAYACAK
SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Avrupalı kaynaklar, özellikle Fransa'nın üçlü işbirliği konusuna son derece pozitif yaklaştığının altını çizdi. Savunma işbirliğinin yalnızca SAMP-T ile sınırlı kalmayacağını dile getiren kaynaklar, Türkiye'nin tüm hava savunma ihtiyacına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını bildirdi.
Kaynaklar, Fransa'dan gelen heyetle Libya, Suriye, Ukrayna ve ikili ilişkiler konusunda da görüş alışverişi yapıldığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da şu an için Türkiye-Fransa-İtalya üçlü toplantısının planlanmadığını ancak önümüzdeki dönemde olabileceğini söyledi.
Eurosam, MBDA ve Thales şirketleri tarafından ortaklaşa geliştirilen bir hava savunma füze sistemi olan SAMP/T; balistik füzelere, seyir füzelerine, savaş uçaklarına ve İHA/SİHA gibi tehditlerine karşı etkili olan Aster-15 ve Aster-30 hava savunma füzelerini kullanıyor. Sistem, 2008 yılının Temmuz ayı içerisnde İtalyan ve Fransız ordularında hizmete girdi.
Bir SAMP/T bataryası, her biri 8 adet füze taşıyan fırlatma araçları, 1 adet komuta ve kontrol ünitesi, 1 adet radar aracı, 1 adet jeneratör aracı ve 1 adet bakım ve onarım aracı ile koordineli olarak çalışıyor.