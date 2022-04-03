Türkiye’nin hava savunmasında yeni dönem! SAMP-T’ler yakın mercekte: Üçlü işbirliği yeniden canlanıyor

Eurosam, MBDA ve Thales şirketleri tarafından ortaklaşa geliştirilen bir hava savunma füze sistemi olan SAMP/T; balistik füzelere, seyir füzelerine, savaş uçaklarına ve İHA/SİHA gibi tehditlerine karşı etkili olan Aster-15 ve Aster-30 hava savunma füzelerini kullanıyor. Sistem, 2008 yılının Temmuz ayı içerisnde İtalyan ve Fransız ordularında hizmete girdi.

Bir SAMP/T bataryası, her biri 8 adet füze taşıyan fırlatma araçları, 1 adet komuta ve kontrol ünitesi, 1 adet radar aracı, 1 adet jeneratör aracı ve 1 adet bakım ve onarım aracı ile koordineli olarak çalışıyor.