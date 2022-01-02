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Giriş Tarihi: 2.1.2022 11:55

Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi

AA
Türkiye’nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam’a gönderildi

Türkiye ile Vietnam arasındaki sağlık iş birliği anlaşması kapsamında bu ülkeye hibe edilen malzemeler, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan başkent Hanoi'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in görüşmesinin ardından ilk önce Ankara'dan İstanbul'a getirilen malzemeler arasında 10 vantilatör, 10 hasta monitörü, 20 bin N95 maskesi, 4 bin tulum, 100 bin PCR test kiti, 100 bin birim Viral Nükleik Asit Çıkarıcı ile Koruyucu Nakil Sıvısı yer aldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki kargo terminaline taşınan malzemeler, burada bir süre muhafaza edildikten sonra THY uçağına yüklendi.

Sağlık malzemelerini de taşıyan tarifeli uçak, İstanbul'dan Hanoi'ye hareket ederek Vietnam'a ulaştı.

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Türkiye'nin hibe ettiği sağlık malzemeleri THY ile Vietnam'a gönderildi
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