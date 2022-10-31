Türkiye’nin ihracat şampiyonu olma yolunda!

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından, ihracatta en fazla tercih edilen mandalina türü olan satsumanın merkezlerinden Gümüldür'de hasat programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrettin Uçak, 2021 yılında Türkiye'den yapılan meyve sebze ihracatında mandalinanın 453 milyon dolarlık tutarla ihracat şampiyonu olduğunu belirtti.

SATSUMA MANDALİNASI

Mandalina ihracatının 140 milyon dolarlık diliminin satsuma mandalina ihracatından elde edildiğini aktaran Uçak, dünyada üretilen her 100 mandalinadan 5'inin Türkiye'den gittiğini vurguladı.

İzmir'in satsuma mandalinasında rekoltenin 175 bin ton olarak gerçekleştiğini vurgulayan Uçak, şunları kaydetti:

"Yaş meyve sebze ürünleri içinde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün olan mandalinada sezonun ülkemize, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz mandalina üretiminde Çin ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İhracatta da Çin ve Güney Afrika'nın ardından yine üçüncü sıradayız. Türkiye olarak 2021 yılında 72 ülkeye 930 bin ton ve 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ürettiğimiz mandalinanın yüzde 58'ini ihraç ettik. Bu rakamlar mandalinanın ülkemiz için ne kadar önemli bir değer olduğunu ortaya koyuyor. 2022 yılında mandalina ihracatındaki hedefimiz 1 milyon ton karşılığı 650 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak."