Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’nin ihracatı tasarımla yükselecek
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Türkiye’nin ihracatı tasarımla yükselecek

Türkiye’nin ihracatı tasarımla yükselecek
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) gelenekselleştirdiği Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan "Design Week Türkiye 2021" 17 Aralık Cuma günü başlayacak. Küresel Tasarım Sıralamaları'nda Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7'nci sıraya yerleşen Türkiye'nin hedefi ilk 5'e girmek. Design Week Türkiye'nin oldukça önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Gülle, küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığının ve ihracat ailesinin bu kırılmayı lehine kullanmayı başardığının altını çizdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek program çerçevesinde 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20'yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin ihracatı tasarımla yükselecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA