Türkiye’nin ihracatı tasarımla yükselecek

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi
'nin (TİM) gelenekselleştirdiği Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan "Design Week Türkiye
2021" 17 Aralık Cuma günü başlayacak. Küresel Tasarım Sıralamaları'nda Almanya
, Birleşik Krallık
, Hollanda
, Kanada
gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7'nci sıraya yerleşen Türkiye'nin hedefi ilk 5'e girmek. Design Week Türkiye'nin oldukça önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Gülle, küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığının ve ihracat ailesinin bu kırılmayı lehine kullanmayı başardığının altını çizdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek program çerçevesinde 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20'yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.