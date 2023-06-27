Türkiye’nin ihracatta bölge ve ürün çeşitliliği arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürdürülebilir ihracat modeli çerçevesindeki çalışmaların, dış ticaret dengesi de gözetilerek, tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Ülkenin, ihracat potansiyelini yansıtabilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonundaki hedeflere ilerleyebilmesi adına dünyanın her noktasına Türk ürünlerini ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini artırmanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte 2022 yılı sonunda 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır. İhraç ürünlerimizi dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken, ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün sayısı ise 1222 olarak kayıtlara geçmiştir."