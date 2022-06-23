Türkiye’nin ihracatta payı ilk kez % 1’i geçti

Türkiye, yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ve ilk çeyrekteki yüzde 7.3'lük büyümenin yarısından fazlasını sağlayan ihracatta dünyadaki payını da hızla artırıyor. Dünyanın en fazla ihracat yapan ilk 50 ülkesi içinde son 4 yılda ihracatını en fazla artıran altı ülkeden biri oldu.
DÜNYANIN 2 KATI BÜYÜME
2017'de 17.5 trilyon dolar olan toplam dünya ihracatı, 2021 sonunda yüzde 22.4 büyüyerek 21.5 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu süreçte Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 43.3 artarak 157 milyar dolardan 225 milyar dolara çıktı. Türkiye bu dönemde ihracatta dünya ortalamasının iki katına yakın artış yakalarken, dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 0.89'dan 1.05'e yükseltti.
Çin'in toplam ihracattan aldığı payı ise yüzde 14 oldu. İkinci sırada yer alan ABD 1 trilyon 754 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 8.1'ini gerçekleştirdi. Üçüncü sıradaki Almanya 1 trilyon 626 milyar dolarla toplamdan yüzde 7.5 pay aldı.
21 AYIN 19'UNDA REKOR
Üretim, yatırım ve istihdama dayalı yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta son 21 ayın 19'unda rekor kırıldı. Mayıs ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 19 milyara ulaştı.
Tüm zamanların en yüksek mayıs rakamına imza atılırken, yılın ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı. Yılın ilk 5 ayında da ihracat yüzde 20.4 artarak 102.5 milyar dolara çıkarken, 12 aylık ihracat ise yüzde 25.6'lık yükselişle 242.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
8 ÜLKEDE REKOR
Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye, ilk 5 aydaki rakamlara göre 17 milyar dolar civarında artıda bulunuyor. Mayısta, birim ihracat değeri de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30.5 artışla 1.47 dolara yükseldi. Mayıs ayında bin 485 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, toplam 43 bin 289 firma Türkiye'nin bayrağını yurtdışında dalgalandırdı.
217 ülkeye ihracat yapılan mayısta, 145 ülkeye ihracat arttı, 8 ülkede rekor kırıldı. 15 sektör ve 54 il ihracatını artırdı. 163 ülke ve bölgeye 7.4 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.
SANAYİ SIRTLIYOR
Jeopolitik risklerden kaynaklan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın Türkiye'nin sanayi ihracatı rekorlar kırmaya devam ediyor. Türk sanayi sektörü, 76 milyar 947 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı.
Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 75.1 oldu. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 15'i ihracatını artırırken, sadece halı sektörünün dış satımı azaldı. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'si, tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.
Sanayi grubu bünyesindeki sektörlerde öne çıkan pazar Almanya oldu. Tarım grubu da 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.