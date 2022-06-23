Türkiye’nin ihracatta payı ilk kez % 1’i geçti





DÜNYANIN 2 KATI BÜYÜME

2017'de 17.5 trilyon dolar olan toplam dünya ihracatı, 2021 sonunda yüzde 22.4 büyüyerek 21.5 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu süreçte Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 43.3 artarak 157 milyar dolardan 225 milyar dolara çıktı. Türkiye bu dönemde ihracatta dünya ortalamasının iki katına yakın artış yakalarken, dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 0.89'dan 1.05'e yükseltti.