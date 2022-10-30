Türkiye’nin iki avantajı var

BU yıl 27-29 Ekim tarihleri arasında dokuzuncusu gerçekleştirilen İş İnsanları Zirvesi'nde Türkiye'nin küresel durgunluk krizinde gösterdiğ i esnekliğin ve üretim gücünün iki önemli avantajı olduğu vurgulandı. Zirvede konuşan Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, STK'ların temel varlık nedenlerinin sosyal, toplumsal veya sektörel olaylarda farkındalık yaratarak topluma hizmet sunmak olduğunu ifade etti. Nazlıoğlu, "STK'ların başarısı için örgütsel sorumluluk kapsamında, daha fazla alın terine, daha fazla akıl terine ve en önemlisi de daha fazla gönül terine ihtiyacımız var" dedi. Global ekonomilerin bir taraftan oldukça yüksek enflasyonla mücadele ederken, bir taraftan da durgunluğa doğru ilerlediğini anlatan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru, ülkemizin yaşadığı küresel ya da ulusal her kriz, riskler kadar fırsatlar da barındırıyor. Bu fırsatları akılcı politikalarla değerlendirip, risklere de hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte bu noktadaki iki avantajımız esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu'daki üretim gücümüz" dedi. Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Oktay Mersin de, küresel ekonomik düzendeki değişimin 2008 yılında ABD'de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen krizle start aldığını, aradan geçen yıllardaki olumsuz olaylar ile pandemi döneminde yeni bir şekil almaya başladığını dile getirdi.