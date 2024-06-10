Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı listesinde Adana’da 20 firma yer aldı

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023 araştırmasının sonuçları açıklandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'dan 20 firmanın Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde yer aldığını belirterek, "Adana'mızdan 2023 yılında 20 firma TİM ilk 1000 listesine girme başarısı gösterdi. TİM ilk 1000 Listesi'ne giren, ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Adana'dan daha çok firmanın listede yer alacağına inancımız tam" dedi.

Adana'nın önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük bir değişim atağı içinde olduğunu belirten Kıvanç, "Adana'mız yeni kurulacak olan sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte büyük bir değişim atağındadır. Adana'mız, Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı ve konteyner limanı, tamamlanacak olan demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" diye konuştu.

2023 yılı TİM 1000 listesinde yer alan firmaları tebrik eden Kıvanç, "Adana'mızı ihracatta şampiyonlar arasına taşıyan değerli firmalarımızı gönülden kutluyor ve bize bu büyük gururu yaşattıkları için tüm firma yöneticilerine ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecekte, Adana'nın sanayi sektöründe daha fazla güçlü ve rekabetçi firmasının Türkiye'nin İlk 1000 ihracatçı listesinde hak ettiği yerleri almasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.