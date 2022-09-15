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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Türkiye’nin ilk ‘Bankacılık Okulu’ yeni döneme başladı

Türkiye’nin ilk ‘Bankacılık Okulu’ yeni döneme başladı
Ulusal ve uluslararası arenada birçok bankacı yetiştiren Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun yeni eğitim dönemi açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla Ziraat Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan tarihi Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşti. Bakan Nebati konuşmasında, "Sektöre nitelikli bankacılar yetiştirilmesi hususunda Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun faaliyetlerini çok önemsiyorum. Bankacılık Okulumuz 100 yıla yaklaşan bir süredir istikrarla devam ettiği eğitim faaliyetleriyle sektöre donanımlı insan kaynağı sağlanması hususunda önemli ve nadide bir örnektir" dedi.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise, "Ziraat Bankası 158 yıldır, ekonomi ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 2 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğümüz ile ülkemizin en büyük bankasıyız. Bu coğrafyanın en önemli global oyuncularındanız. Ziraat Bankası Bankacılık Okulumuz nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kuruldu" diye konuştu.
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Türkiye’nin ilk ‘Bankacılık Okulu’ yeni döneme başladı
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