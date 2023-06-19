Türkiye’nin ilk bin ihracatçı listesinde Adana’dan 21 firma yer aldı

Adana'nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük bir değişim atağı içinde olduğunu belirten Kıvanç, "Adana'mız yeni kurulan kurulacak olan sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte büyük bir değişim atağındadır. Bunu içtenlikle, samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana'mız, Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel hava alanı, konteyner limanı ve tamamlanacak olan demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyokültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri, turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir" diye konuştu.

Listede yer alan firmaları tebrik eden Kıvanç, "Adanamızı ihracatta şampiyonlar arasına taşıyan değerli firmalarımızı gönülden kutluyor ve bize bu büyük gururu yaşattıkları için tüm firma yöneticilerine ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecekte, Adana'nın sanayi sektöründe daha fazla güçlü ve rekabetçi firmasının Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Listesinde hak ettiği yerleri almasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.