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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Türkiye’nin ilk ‘Etki Yatırımı Zirvesi

Türkiye’nin ilk ‘Etki Yatırımı Zirvesi
Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, EYDK Etki Yatırımı Zirvesi 2024 "Etkiyi Hızlandırmak: Geleceği Şekillendir, Birlikte Dönüştür" temasıyla 23-24 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde başarıyla tamamlandı.
Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma için etki yatırımcılığını destekleyeceklerini ve etki yatırımcılarıyla iş birliği içerinde yeni projelere imza atacaklarını belirterek, "Etki yatırımlarını özellikle yerelde kalkınma hamlemizin güçlü bir itici gücü olarak değerlendireceğiz" dedi. Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 2021'den beri Türkiye'de etki yatırımı ekosisteminin gelişimine öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı etki ekseninde teşvik etmek için faaliyetlerini sürdürüyor.
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Türkiye’nin ilk ‘Etki Yatırımı Zirvesi
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