Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketi, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde batarya hücresi ve modül üretim tesisini hayata geçiriyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19.8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak. Fabrikada, yaklaşık 2 bin 200 kişi istihdam edilecek.
Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek. Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırım, Proje Bazlı Devlet Yardımı'ndan yararlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, alınacak destekler gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl boyunca gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, 10 yıl boyunca enerji tüketim harcamalarına ilişkin yüzde 50 destek, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisi olarak açıklandı.
2022'DE BANTTAN İNİYOR
Yatırım, 31 Aralık 2035'e kadar tamamlanırsa, bu tarihe kadar verilecek kümülatif desteğin limiti sabit yatırım harcamalarının yüzde 12.5'i kadar olacak. Hibe desteği ödemesinin 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yatırımın tamamlama vizesi yapılan kısmının yüzde 30'u kadar verilecek.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" dedi.
TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor.
YENİ LOGOSUNU SEÇTİ
TOGG logosunu da seçti. Logo, yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. CGH'nin tasarladığı logoda bulunan iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. CEO Gürcan Karakaş, "Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018'den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz" dedi.