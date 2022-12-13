Türkiye’nin imzaladığı iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 24 Kasım 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Taraflar arasında enerji alanında iyi niyetli işbirliğinin geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturmayı ve teknik bilgi, tavsiye, beceri ve uzmanlık paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan mutabakat zaptı, petrol ve gaz, temiz enerji teknolojileri, enerji verimliliği, hidrojen ve madencilik alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Türkiye ile Belarus arasında 14 Şubat 2018'de Minsk'te imzalanan "Türkiye ile Belarus Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" da onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu anlaşmayla iki ülkenin de yatırımcılarına adil davranılması, onlara tam koruma ve güvenlik sağlanması ve uluslararası hukuk standartlarına uygun muamele edilmesi amaçlanıyor.