Türkiye’nin kaynak sorunu olduğu yönündeki iddialara Bakan Muş’tan cevap

'TÜRKİYE MAKRO DENGELERİNDE SAĞLIKLI BİR ÜLKE VE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuşmasında Balıkesir'in müteşebbisleri ile iş dünyasıyla, şimdiye kadar edinmiş olduğu tecrübeyle, 'Türkiye Yüzyılı'nın en önemli taşıyıcı illerinden birisi olacağının aşikar olduğunu söyledi. Muş, şunları kaydetti:

"Hepinizin malumu dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Ekonomik anlamda, enerji, tedarik ve arz konusunda dünyada yaşanan tartışmalar var. Politik olarak yaşanan gelişmeler ve gerginlikler ile ekonomik olarak dünyanın karşı karşıya kaldığı sınanmalar ister istemez bütün ülkeleri etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Türkiye tüm bu tablo içerisinde bir taraftan ekonomik büyümesini sağlıyorken, bir taraftan da kurmuş olduğu hedefleri ilerlemek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. Dış ticarette koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. İçeride planlanan yatırımlar var ve bunlar takvimler içerisinde hayata geçiriliyor. Bir tarafı Kuzey Afrika'da, bir tarafı Orta Doğu da bir tarafı Kafkaslarda Balkanlar da ve Doğu Avrupa'ya sınırı olan bir yarımada Türkiye, gelmiş olduğu nokta itibariyle milli gelirini son yıllarda ciddi şekilde arttırmış ve gelişme hızını bütün bu olumsuzluklara, etrafındaki gelişmeleri rağmen sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin 2023'e doğru olan vizyonunda biz güçlenerek gideceğinden eminiz."

"Türkiye ekonomisinin diğer bütün ülkelerle mukayese edildiği zaman 'makro indikatörleri' gerçekten sağlıklı" diyen Bakan Muş, "Dolayısıyla hem borçluluk oranları hem bütçe açığı, hem cari açık ki bütün bu enerjideki fiyat artışlarına rağmen pek çok ülkeyle mukayese ettiğimiz zaman bile Türkiye aslında makro dengelerinde sağlıklı bir ülke ve büyümesini de sürdürüyor. Bu açıdan yatırım iştahının da güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelecek hedeflerimizin yakalanmasıyla alakalı en küçük bir tereddütümüz söz konusu değil. İnsanımızdan, yatırımcımızdan, girişimcimizden Türkiye'nin geleceğiyle alakalı en küçük tereddüt duymamalarını, yatırımlarının hız kesmeden devam etmelerini istiyoruz. Türkiye'nin dünyadaki bu olumsuz şartlar içerisinden güçlenerek çıkacağından emin olunmasını buradan bir kere daha sizin aracılığınızla ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki yüzyılın en güçlü ülkelerinde birisi olacağı aşikardır. Çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı, imkanlar sağlandı. Şimdi bunun meyvelerini toplama vaktidir diye düşünüyorum" dedi.