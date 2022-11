Türkiye’nin kaynak sorunu olduğu yönündeki iddialara Bakan Muş’tan cevap

UYGUR: 2023, 2053, 2071 HEDEFLERİMİZE İLK GÜNKÜ HEYECANIMIZLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da konuşmasında Kuvay-ı Milliye şehri Balıkesir'de misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Uygur, "90'lı yılların sonunu herkes hafızalarını biraz zorladığında hatırlayacaktır. Hem ekonomik anlamda, hem temel hak ve özgürlüklerin yaşanması ve kullanılması anlamında, bireysel hak ve özgürlüklerin kullanılması anlamında gerçekten hatırlamak istemeyeceğimiz o kötü görüntülerin, kötü hatıralarının hepimizin hafızalarında ve dimağlarında yer ettiğini biliyoruz. İşte böyle bir sürecin akabinde AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin talep ve beklentilerinden milletin ihtiyaçlarından doğarak, onun 'Söz de karar da milletindir' mottosuyla yola çıkmış bir dava hareketidir. 20 yıl boyunca her türlü engellemeye, her türlü kumpasa her türlü yol kesmeye rağmen milletimiz bizden desteğini, teveccühünü asla esirgemedi. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

YAZICI: 20 YILDA EL ATILMAYAN ALAN YOK

Milletten aldıkları yetkiyle Türkiye'yi baştan sona değiştirip, dönüştürdüklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da 20 yılda el atılmayan hiçbir alan olmadığını söyledi. Yazıcı, "Ötelediğimiz hiçbir konu yok. Ayrıştırdığınız hiçbir kesim yok. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü çalışmalarımızın eksenine, merkezine yerleştirmek suretiyle her alana el attık. Bizden önceki siyasetçilerin tanımladığı gibi 70 sente muhtaç bir Türkiye'yi bugüne taşıdık. Değmediğimiz, iyileştirmediğimiz, katbekat oransal olarak artışlar sağlamadığımız hiçbir alan yok. Aklınıza ne gelirse. O günkü Türkiye ile bugünü arasındaki farkı AK Parti iktidarları, AK Parti hükümetleri sağlamıştır" dedi.

'2023 SEÇİMLERİ TARİHSEL OLARAK ÖNEMLİ'

2023 seçimlerinin tarihsel olarak önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi 2023 seçimleridir. Yine 2023 seçimleri, Türkiye 2'nci yüzyılının da ilk seçimi olacak. Bu anlamda hayati derecede önemli. Elbette ki milletimiz 18 Haziran 2023'te sandığa giderken bu muhasebeyi yapacak" diye konuştu.

Gazetecilerin Millet İttifakı ve 6'lı masanın dağılacağı ve İYİ Parti Genel Başkanı'nın Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları olduğu yönündeki bir soru üzerine ise Yazıcı, 6'lı masanın ne yapıp, yapmayacağının kendi gündemlerini oluşturmadığını yanıtını verdi.

İddialar üzerinden bir cümle kurmayacaklarının altını çizen Yazıcı, "Aslında biraz da şu anlamda haksızlık yapıyoruz gibi geliyor. Bunların çıkartacağı aday kiminle yarışacak? 'Dev birliği' derler; dünya lideri sıfatını hak etmiş bir kişiyle yarışacak. Recep Tayyip Erdoğan karşısında onunla yarışacak, donanımda bir aday bulup çıkartmak kolay bir iş mi? Onun için bizim gündemde yok. Bildiğimiz yolda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen herkesle yürümeye hazırız'" dedi.