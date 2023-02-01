Türkiye’nin kurulan en hızlı organize sanayi bölgesi

Vali Polat, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti; "Emek veren, destek olan Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Bakanımız Bekir Bozdağ'a, milletvekillerimize, tabi sahada çalışan belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir emeğin ürünü olan OSB'miz yakın zamanda üretime başlayacak."

NİSAN'DA ÜRETİM SÖZÜ

OSB'de üretim tesisi kuran Asi Künefelerinden en geç 23 Nisan'da üretim sözü de alan Polat, "Burada üretim tesisi kuran Asi Künefe en geç 23 Nisan'da üretime başlayacak. Kendisinden biraz önce sözümüzü aldık. Diğer fabrikalarda da gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var" dedi.

Şu an mevcut OSB'de tüm arazilerin tahsisinin yapıldığını anımsatan Polat, "Biz yönetim kurulu olarak genişleme sahasının da kararını aldık. Buranın 2 -2,5 katı bir genişleme alanı da düşünüyoruz. Mevcut OSB'nin hepsini tahsis ettik. Genişleme alanında 95 parsel var. 30 – 35'inin tahsisini yaptık. Mart ayı itibarı ile çalışmaların çok çok hızlandığını, hatta üretimlerin başladığı tesisleri hep beraber göreceğiz. Tekrar destek olan, emek veren, çalışan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.