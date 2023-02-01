Türkiye'nin kurulan en hızlı Organize Sanayi Bölgesi olan Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi de yerelden kalkınmaya en önemli örneklerden bir tanesi. Yozgat Valisi Ziya Polat, 2020'de tescillenen OSB'de savunma sanayi başta olmak üzere gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj, otomasyon ve makine sanayi alanlarında üretim yapılacağını söyledi.
FABRİKALAR SÜRATLE YÜKSELİYOR
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde özel açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, OSB'nin İç Anadolu'nun önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. OSB'de fabrikaların yükseldiğini dile getiren Vali Polat, "Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yükselmesi mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de kurulup da bu kadar kısa zamanda faaliyete geçen organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı" dedi.
Vali Polat, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti; "Emek veren, destek olan Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Bakanımız Bekir Bozdağ'a, milletvekillerimize, tabi sahada çalışan belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir emeğin ürünü olan OSB'miz yakın zamanda üretime başlayacak."
NİSAN'DA ÜRETİM SÖZÜ
OSB'de üretim tesisi kuran Asi Künefelerinden en geç 23 Nisan'da üretim sözü de alan Polat, "Burada üretim tesisi kuran Asi Künefe en geç 23 Nisan'da üretime başlayacak. Kendisinden biraz önce sözümüzü aldık. Diğer fabrikalarda da gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var" dedi.
Şu an mevcut OSB'de tüm arazilerin tahsisinin yapıldığını anımsatan Polat, "Biz yönetim kurulu olarak genişleme sahasının da kararını aldık. Buranın 2 -2,5 katı bir genişleme alanı da düşünüyoruz. Mevcut OSB'nin hepsini tahsis ettik. Genişleme alanında 95 parsel var. 30 – 35'inin tahsisini yaptık. Mart ayı itibarı ile çalışmaların çok çok hızlandığını, hatta üretimlerin başladığı tesisleri hep beraber göreceğiz. Tekrar destek olan, emek veren, çalışan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
SANAYİ KENTİ OLACAK
Polat, Yozgat'ın stratejik açıdan önemli bir konumda bulunduğunu da anımsatarak, "Yiğitler Şehri Yozgat, tarım kenti, hayvancılık kenti, termal kent. Ancak önümüzdeki yıllarda sanayi kenti olma yolunda da ilerliyor. Burası 3'üncü OSB'miz. Bozok OSB, Boğazlıyan Fuat Oktay OSB, Yozgat OSB ile inşallah hedefimiz büyük. Şu an Yozgat OSB'de 3 bine yakın çalışanımız var, burada da Mart ayı ile birlikte 2 bin ile başlayacağız ama ilerleyen süreçte istihdam sayısında da önemli artış sağlanacak. Şu an burada 34 tane parselimizi verdik, 30 -35 tane şirkete de genişleme alanından verdik. Burası 5 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz istihdam sayısında. O günleri de hep beraber göreceğimize inanıyoruz. Tekrar buraya yatırım yapan iş insanlarımıza, emek veren devlet büyüklerimize ve burada sahada çalışan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
KISA SÜREDE KURULDU
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da Organize Sanayi Bölge'nin tamamen dolduğunu belirterek, "Genişleme bölgesi yapıyoruz. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu anda Sayın Valimiz burada Yönetim Kurulu Başkanımız. Sayın Valimiz bize yoğun destek verdi. Devlet büyüklerimiz bize destek verdiler. Çok kısa sürede bir organize sanayi bölgesi kurduk. Türkiye'nin en hızlı organize sanayi bölgesi. Burayla gurur duyuyoruz. İlçemize, Yozgat'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.