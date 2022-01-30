Türkiye’nin lokomotifi ihracat

Döviz kurlarındaki atakları durdurmak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli
'nin en önemli sac ayağı olan ihracatta adeta tarih yazılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 3 Ocak'ta açıkladığı verilere göre Türkiye
'nin ihracatı 2021'de lüzde 32.9 artarak 225.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
BÜYÜMENİN YÜZDE 92'SİNİ SAĞLADI
Ekonominin adeta lokomotifi haline gelen ihracat geçen yılın çeyreğindeki yüzde 7.4 büyümeye 5.02 puan katkı sağlamıştı. Net dış ticaretin büyüme katkısı ise 6.8 puanla toplam büyümenin yüzde 92'sini oluşturdu. Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay tarihte ilk defa yüzde 1'in üzerinde çıkarken, ihracatta 19 yılda sağlanan artıy 6 katı geçti. 2021'de 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırılırken, 2002'de 33 bin 523 olan ihracatçı firma sayısı, 2021'de 101 bin 386'ya çıktı.
2022 HEDEFİ REVİZE EDİLDİ
2021'de ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 32 bini aşarken, 43 bin 264 firma da yeni pazarlara satış gerçekleştirdi. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 5'ten 21'e çıkarken, 81 ilin tamamı ihracat yapmayı başardı. 78 il ihracatını artırırken, ihracat yapılan 75 ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye, TL ile ihracat yapıldı. 2021'de sergilenen performans, 2022
hedefinin revize edilmesine neden oldu. Daha önce 231 milyar dolar olarak açıklanan 2022 ihracat hedefi, 250 milyar dolara çıkarıldı. 2021'de miktar bazında da 174.3 milyon ton ile rekor kırılırken, birim ihracat değeri yüzde 17 artırıldı. Önümüzdeki dönemde, şu an dakikada 1.6 milyon dolar olan ihracatın, 2 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.
20 SEKTÖR REKOR KIRDI
229 ülke ve bölgeye ihracat yapılırken, 184 ülkeye ihracat arttı. 123 ülkeye ihracatta rekor kırıldı. 46 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi. 48 il ihracat rekoru kırdı. 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı. 27 sektörün 26'sı ihracatını artırdı. 20 sektör ihracat rekoru kırdı. 23 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı. TL ile ihracat yüzde 48 artarak 70.8 milyar liraya yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE
Türkiye'nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla yine en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotiv sektörü, en fazla ihracatı yan sanayi ürün grubunda gerçekleştirdi. Bu grupta 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapan sektör temsilcileri, ihracatı 2020'ye göre yaklaşık yüzde 26 artırarak, 9 milyar 370 milyon dolardan 11 milyar 802 milyon dolara ulaştırdı. Otomotiv sektörünü, 25.3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamuller takip etti. En fazla ihracat artışı yüzde 79.5 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.