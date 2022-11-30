Türkiye’nin madeni yağ ihracatı yüzde 188 arttı

İkiyılda bir düzenlenen Turkchem Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda düzenlenen 'Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı ve Kullanımı' panelinde konuşan Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak, Türkiye'de madeni yağ sektörünün son beş yıllık büyümesinin yaklaşık yüzde 188 olduğunu, kimya ihracatının ise yüzde 71 büyüdüğünü söyledi. Koçak, madeni yağ sektörünün kimya ihracatının üzerinde bir büyüme yakaladığını kaydetti.Madeni yağın, kimya içerisinde bir sektör olduğunu söyleyen MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, yaklaşık 3.25 trilyon dolarlık kimya ihracatında söz sahibi ilk 10 ülkenin; Amerika, Çin, Japonya ve Avrupa Birliği'nin 7 ülkesi olduğunu söyledi. Koçak, şunları kaydetti: "Yani gelişmiş ülkeler, aynı zamanda kimyada da gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla bu ilk 10 ülke dünya kimya ihracatında yüzde 61'lik bir paya sahip. Türkiye'de ise, 2017-2021 yılları arasında son 5 yılda kimya ihracatımız yaklaşık yüzde 71 artmış. Yani yüzde 82'lik Çin'in ihracatından sonra ikinci büyük gelişimi göstermişiz. Bu rakamı önemsiyoruz çünkü kimya ihracatında söz sahibi olan ülkeler arasında Güney Kore, Hindistan, Endonezya gibi ülkeleri geçmiş durumdayız." Dünya madeni yağ sektörünün büyüklüğünün ihracat açısından, kimya ihracatının yaklaşık yüzde 14'ü olduğu bilgisini veren Koçak, "Yani 3.25 trilyonluk dünya kimya ihracatı var. 463 milyar dolarlık da madeni yağ ihracatı var. Dolayısıyla madeni yağ ihracatının, dünya kimya ihracatındaki yeri önemsenecek bir yerdir. Aynı zamanda yüzde 14'lük payın da her sene arttığını görüyoruz. Türkiye madeni yağ sektöründe ise son beş yıllık büyüme yaklaşık yüzde 188. Madeni yağda, kimya ihracatının üzerinde bir büyüme yakalamışız" diye konuştu.