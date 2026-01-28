6 ay önce Sabancı Holding'de CEO'luk koltuğuna oturan Kıvanç Zaimler, Türkiye ekonomisi, Sabancı'nın gelecek vizyonu ve 2029 yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney'in Davos Ekonomik Forumu'nda kullandığı "Masada olmayan menüde olur" sözüne atıfta bulunan Zaimler, "Coğrafi konumu, yetişmiş insan gücü ve kültürü ile Türkiye kenarda duracak ülke değil. Türkiye'nin masada yeri var" dedi. Orta Vadeli Program'ın (OVP) doğru yönde olduğunu söyleyen Zaimler, "Ama zamanlaması beklenenden daha gecikmeli oldu. Biraz sağa-sola sapılsa da istikamet doğru. Yılın ikinci yarısı için daha olumlu sinyaller alıyoruz. Daha iyiye doğru bir gidiş görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.2021-2024 arası dönemde toplam yatırımları 3 kat artırdıklarını söyleyen Zaimler, bu dönemde toplam yatırımlarının 5.9 milyar doları aştığını kaydetti. Sabancı'nın 18 ülkede ayak izinin bulunduğunu belirten Kıvanç Zaimler, şöyle devam etti: "Bu pazarlarda güçlenmeyi sürdürürken, Türkiye'deki yatırımlarımıza da kararlılıkla devam ediyoruz. Son 5 yılda yatırımlarımızın yüzde 87'sini Türkiye için seferber ettik. Bu, ülkemize verdiğimiz önemin ve geleceğe duyduğumuz güvenin en güçlü göstergesi" dedi. Halen 9.5 milyar dolar değerinde olan Net Aktif Değeri'ni (NAD) 2029'da 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Zaimler, "2.5 milyar dolarlık yatırım yapabilecek durumdayız. Hikâyemizi destekleyecek alanlarda azınlık hissedar da olabiliriz" dedi.Bazı iştiraklerine yönelik satış iddiaları ve olası portföy hareketleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zaimler, şunları söyledi: "Bizim çok değerli bir portföyümüz var. Belli dönemlerde, her şirketimiz stratejik bir değerlendirmeden geçer, buna göre karar veririz. Bazen bazı iş kollarından çıkmak ya da dönüştürmek gerekir. Şirket için daha doğru bir stratejik alternatif oluşursa, elbette değerlendiririz. Geçmişte de yaptık. Opsiyonlar her zaman masamızda."