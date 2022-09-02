Türkiye’nin milli e-ticaret platformu için 150 milyon TL destek geliyor

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünü üstlendiği "2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı ilk panelde, T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, ihracatta 16 yeni destek paketi ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Yardımcısı Ağar; ihracat destek kararları ile ilgili "Çerçeve Karar'ın" 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlandığını hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 Haziran tarihinde de e-ihracat destekleri ile ilgili karar yayınlandı. Konvansiyonel desteklerimiz her zaman sürdü. 'Çerçeve Karar' ile de bu destek programları son derece sadeleştirildi ve anlaşılır hale getirildi. Destek programlarının etkinliğinin arttırılması önceliklendirildi. Verim alamadığımız kalemlerde sadeleşmeye gidilirken, çok verimli olan destek kalemlerinde de artırım sağlandı. 16 destek programında çeşitli tebliğ ve kararlar, tek bir kararda toplandı ve hangi programda neyi alacağını görebilir hale geldi. Haftaya açıklayacağımız genelgelerle de alt detayların açılımını yapacağız. Programın genelgesi de tamamlandı ve Bakanımızın onayını aldıktan sonra açıklayacağız."

Fuar ve e-fuarlarla ilgili destek programlarına yönelik açıklamalarda da bulunan Bakan Yardımcısı Ağar, fuarda B2B görüşmelere yönelik destek unsurlarının da oluşturulduğunu, mikro ve KOBİ ölçeğinde şirketleri de fuarlara katılımında destekleme kararları aldıklarını belirtti. Yine küçük ve orta ölçekli şirketler için tek başlarına yapamayacakları bazı faaliyetleri, oluşturulan ihracat konsorsiyumlarıyla tanıtım, gümrükleme, patentleme gibi faaliyetleri yapabilir hale getireceklerini de sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı Ağar, zincir marketlerin artmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak bunlara yönelik destek programlarının da genelgelerinin hazırlandığını ve ofis, patent, marka tescil, tanıtım gibi alanlardaki destek unsurlarının haftaya açıklanacağını kaydetti.

T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "Türkiye e-ihracatta toplam ihracat içinde yüzde 1,5 seviyesinde duruyor. Bu çok küçük bir oran. Biz bakanlık olarak 2030 yılında bu seviyeyi yüzde 10'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Proaktif bir yaklaşımla sanal fuarlar ve sanal heyetleri de destek programına aldık. Ticaret Bakanlığı olarak destek programları yaptık. Dijitalleşme geometrik şekilde büyüdü ve pandemi bu alanda hızlandırıcı rolü üstlendi. E- ihracat desteklerini ekosistem olarak ele aldık. Yurtdışı e-ticaret satış, patentleme fiyatlandırması, otomatik yabancı dil çevirecek yazılım giderleri gibi pek çok maliyeti karşılayacak destekler veriyoruz. E- ihracat projelerine yönelik destekler ve komisyon giderlerini karşılayan kararlılık ortaya koyduk. Türkiye'nin milli e-ticaret platformu oluşması için çalışmalara başladık ve tek bir milli platform oluşturarak ve Türk ürünlerinin yurtdışına pazarlanması konusunda lokomotif vazifesi görsün istedik. 5 yıl boyunca her yıl 150 milyon TL olacak şekilde bu platformu oluşturacak iş birliği platformuna destek kalemi koyduk. e–ihracat genelgesini de Bakanımızın imzasıyla çıkaracağız" dedi.

'GAZİANTEP GÜCÜNÜ GEÇMİŞTEN ALIYOR'

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi panelde yaptığı konuşmasında, Gaziantep'in gücünü eskilerden aldığını ve İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle geçmişten bugüne bir ticaret ve sanayi şehri olduğunu hatırlattı. Zanaatkarlığında Gaziantep için önemli bir unsur olduğunu kaydeden Ünverdi, "Şehrimiz neyi üretti ise onu ihraç etmiştir. 2011 yılında İstanbul'dan sonra en çok göç alan ikinci şehir konumunda oldu. Gelenler de şehrimizin ruhuna ayak uydurdu ve sanayici ruhu ile beslenerek bugünlere kadar ulaştı. Üretim çeşitliliği getirdi. Şehrimizde 160 alanda üretim yapılıyor ve binlerce ürün çeşitliliğine sahibiz. Böylece rekabet gücümüz de artıyor. Çok fazla krizler atlattık. Bazı sektörler durma aşamasına geldi. İhracatta kendimize 12 milyar dolar hedef koymuştuk. Son 7 ay içinde 6 milyar dolarlara ulaştık. Hedefimizi revize ettiğimizde 11 milyar dolarlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çok fazla olumsuzluklar yaşandı. Pandemi, Ukrayna Savaşı, Irak, Suriye'deki karışıklık, AB'de ve ABD'de yaşanan resesyon sanayicileri çok zorladı. Rekabetçiliğimizi sürdürmek istiyoruz. Fakat tüm bunları el birliği ile aşacağız. Biz de devlet ve gelecek için mücadele edeceğiz. Gıda krizi özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açılan tahıl koridoru ile atlatıldı' dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da panelde, Gaziantep'in hep zorluklarla mücadele ettiğini ve şimdiye kadar üstesinden gelmek için çalıştıklarını kaydetti. Özellikle şimdi yaşanan zorluklar göz önüne alındığında devletten destek beklediklerini belirten Yıldırım, "Finansman konusunda kamu bankalarından çok destek aldık, aynı şekilde özel bankaların da desteklerini bekliyoruz. Özel bankaların faiz indirimine gitmesi bu zamanda çok önemli, finansmana ulaşımda kolaylık sağlamaları gerekiyor" dedi.

"Sanayi kentimizde biz aldığımızı üretime katarız" diyen Yıldırım, sözlerini ulaşımla ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yurtiçi ve yurtdışı seferlerin arttırılmasının gerekliliğini vurgulayarak bitirdi.

Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, panelde paritedeki sıkıntı tabloyu bozar mı sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"İhracatçı bir şehiriz. Üretim yeteneklerimiz var. Paritenin bize etkisi elbette olacak. Avrupa pazarına ihracatımız yüksek oranda olmamakla birlikte bu bizi yine de etkiliyor. Ortadoğu pazarı bizde daha ağırlıklı. Parite hep böyle gidecekse buna göre pozisyon alırız. Kaygan zeminde ayakta durmalıyız. Esas olan problem ise finansmana kolay erişimimizin olmaması. Bizim ülkemizin de dünyanın problemi de kaynağa ve hammaddeye ulaşımda çok ciddi sorun yaşıyor olmamız. Üretimde söz sahibi iseniz, finansmana erişimi kolaylaştırmalıyız. Geçtiğimiz 15 sene içinde finansmana erişim çok kolay sağlandı. Şimdi de böyle olmalı. İlk 7 ay içinde 6,7 milyar dolar ihracat sağlandı. Yıl sonuna kadar 10,5 milyar dolar ihracat öngörüyoruz. Bölge ihracatımız da 12.25 milyar dolar. Hedeflerimizi revize ettik. Gaziantep olarak ihracatımız 11 milyar dolar arası, bölge ihracatımız da 13 milyar dolar olacak. Ülke üreticisinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de enflasyon muhasebesidir. Bunun acil olarak devreye alınması gerekiyor. Şirketlerin efektif karları açısından enflasyon muhasebesinin uygulanması gerekiyor."

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da panelde bir konuşma yaparak Gaziantep'in en büyük sanayi kuruluşu olan Sanko Holding ve yaşadıkları sıkıntılar konusunda açıklamalarda bulundu. Konukoğlu, "Pandemiden sonra yaşanabilecek her türlü güçlüğü yaşıyoruz. İthalata dayalı ihracatımız olması sebebiyle maliyetleri, fiyatlara yeterli derece yansıtamadık. Yurtdışındaki resesyonları göz önünde bulundurarak fiyatlamalardaki dengesizlikleri aşmaya çalışıyoruz. Şirketler ve sanayicilerimizden sürekli olarak finansmana erişimde zorluk çektiklerini duyuyoruz. Zincirlerden birinde aksama olursa bunu tekrar bir araya getirmek için zorlanırız. Aynı şey bizler içinde geçerli. KOBİ'lere hizmet veren büyük kuruluşlar olarak, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Hammadde fiyatlarının artması işletme sermayesinin de arttırılmasını gerektirdi. Sanayiciler kar etti, ama hammadde ve sermayeyle, mamül madde 3'te 1'e düştü. Dolar üzerinden düşünürsek enflasyonun düşmesi mümkün değil. Önümüzdeki 6 ay için fiyat belirlememiz mümkün değil. Dolar bazında fiyat belirleniyor. Ama TL karşılığını alıyoruz. Döviz çeklerini alabilsek finansmanda zorlanmayı aşarız. Grup olarak 430 milyon dolar ciro yaptık. Bu sene hedef 500 milyon dolar, ihracatımız yüzde 70 Avrupa olduğundan, hedefimizi 450 milyon dolara çektik" dedi.

İHRACATÇIYA PREFİNANSMAN DESTEĞİ GELİYOR

Gaziantep'teki Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" başlıklı oturum ve WWB E-Ticaret Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu'nun sunumu ile sona erdi. Bir sonraki Trabzon'da gerçekleştirilecek zirvede Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, ihracatçının desteklerinin kullanıcı dostu olması için İGE ve Eximbank ile ortak inisiyatif geliştirip prefinansman kredisi sağlamaya yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını böylece ihracatçının harcama yapmadan destek almasının sağlanacağını söyledi.

SABAH Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Yıldız Özkök, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Dr. Yıldız Özkök, 2010 yılından bu yana eğitim verdiklerini, üniversitenin dört duvar, ders anlatılan yer olmadığını ve öğrencileri her anlamda geliştirmesi gereken kurum olduğunu belirterek, "Teknofest'e en çok proje başvurusu yapan vakıf üniversitesiyiz. Patent ticarileştirme konusunda 6. sıradayız. TÜBİTAK girişimcilik yenilikçilik endeksinde 8'inci sıradayız. Öğrencilerimiz bizim iktisadi idari fakültemizde 7 dönem ders görür, 8'inci dönem staj programını yapar. Öğrenci mezun olmadan iş hayatının içine girip tecrübe edinmiş olur. Aynı şirkette tekrar istihdama devam etmesi konusunda çok önemli faktör oluyor. Mezun olduklarında öğrencilerimizin iş aramak gibi dertleri olmuyor" dedi. 200 üniversitenin 93 tanesinin teknokenti olduğunu, 12 tanesinin OSB içinde olduğunu kaydeden Özkök, kendi üniversitelerinin de OSB'nin içinde olduğunu kaydetti. Yardımcı kuruluş gibi sanayiciye destek verdiğini söyleyen Özkök, "Üretim yaparken bunların içine teknoloji, inovasyon, Ar-Ge'yi koymak zorundayız. Türkiye olarak en önemli başarmak zorunda olduğumuz şey bu... Üniversite sanayi iş birliği bu anlamda çok önemli. Ürün üretirken üründen 1 dolar kazanmamla katma değer katarak 10 dolar kazanmak çok farklı bir şey. Üniversitelerin katma değer kazandırmada çok önemli yeri var" diye konuştu.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye'de en büyük OSB'lerden bir tanesi olduklarını dile getirerek, "Bölgede tüketilen enerji, Türkiye'de sanayi bazında tüketilen enerjinin yüzde 5'ine tekabül ediyor. 2 milyar dolara yakın enerjiye para öder konuma geldik. Bu sürdürülebilir değil. Hızlı şekilde maliyeti aşağı çekme çalışmalarımız sürüyor. Enerjideki aşırı fiyat artışları rekabet gücümüzü azaltır duruma geldi. Dolar bazında enerjinin 5 katına çıkması, TL bazında doğalgaza yüzde 1400 zam gelmesi sanayiciyi etkiler duruma geldi. Biz de kuvvetli altyapımızla güneş enerjisine teşvik ederek, bölgedeki enerji gücümüzün yüzde 30'una kadar 300 MW yakın güneş enerjisi kurulma izni verdik. 80 MW çalışır durumda. Bu fiyatlarla bizim rekabet etme şansımız yoktu. Hemen değişime başladık. Bölgemizde 180 MW güneşten yararlanan sanayicimiz var, bunu daha da hızlandıracağız. Petrol fiyatlarının yükselişinin sıkıntısını azaltabilmek için de yolları daha da kısaltma çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'TÜM İHRACAT DESTEKLERİ SADELEŞTİRİLDİ'

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, ihracat desteklerinde bir sadeleşmeye gittiklerini ve tüm destekleri tek kararda topladıklarını söyledi. Özdem, böylece ihracatçının tek metne bakarak hangi desteği alabileceğini gördüğünü ve yönetmek için de sadeleşmenin kolay olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra tüm destekleri yüzde 50 oranında sabitlediklerini, daha önce farklı baremler olduğunu hatırlatan Özdem, şunları söyledi:

"Yine URGE projelerinde yüzde 75 oranında destek var. Yani destekler yüzde 50-75 oranında tek çerçeveye getirildi. Ancak hedef ülkeler için ayrıca desteklere 20-25 puanlık ilave destek vereceğiz. Bir de hedef sektörler içinde yer alıyorsa ihracatçının hedefi bir ilave destek daha almaya hak kazanıyor."

Desteklerin yapısının önce harcamayı yapıp ondan sonra alınması şeklinde olduğunu dile getiren Özdem, "İhracatçının ödemeyi alması 3-7 ayı bulabiliyor. Biz Eximbank ve İGE ile ortak inisiyatif geliştirip prefinansman kredisi sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu desteklerin bir miktar daha kullanıcı dostu olması yönünde adım atmış olacağız. Ayrıca diğer bir yeni destek hedefimiz çok kanallı mağazaların yurtdışında rekabetçi olmasına yönelik hazırlanıyor. Türkiye'de belli bir sayıya ulaşmış perakende zincirlerinin yurtdışında daha güçlü olması için patent, kira gibi önemli destekler sağlayacağız. Ayrıca ihracat konsorsiyumunu yazdık 10 milyon TL gibi destek vereceğiz. Yani profesyonel bazı grupların ortaya çıkıp sadece üretim yapmak isteyenlerin ürünlerini yurtdışına ulaştırmalarına destek sağlayacağız. Son olarak da bir şirketin ihracat yol haritasının oluşturulması ve bu ihracat yolculuğuna yön verilmesi için danışmanlarla çalışmaları için destek sağlayacağız" dedi.

İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, İGE'nin finansmana erişim sürecinde teminat nedeniyle problem yaşayan ihracatçıların sorununu çözmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Akdeniz şöyle konuştu:

"Türkiye'de her 1000 girişimin 998 tanesi KOBİ, istihdamın yüzde 72'si, ücretlerin yüzde 50'si KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor, ama toplam kredilerden aldığı pay yüzde 24. Bankaların KOBİ'ler için kullandırdığı kredi büyüklüğü bireylerin tüketim finansmanına ayırdıkları pay ile hemen hemen aynı seviyede. GSYH yüzde 25 oranında ihracat katkı sağlıyor, kredilerden de en az bu kadar pay almasını bekleriz ama toplam kredilerdeki payı yüzde 12. Bu yüzde 12 bankaların kullandırdığı toplam kredilerin yüzde 12'si ihracatçılara gidiyor, yüzde 12'nin yarısı da Eximbank tarafından kullandırılıyor. Bankaların kullandırdığı kredinin yüzde 6'sı ihracata gidiyor. IGE bu oranları artırmak için kuruldu. Ülkenin finansman imkanlarından ihracatçıların daha fazla pay almalarını sağlamak."

Kredilerde payını artırmak istediklerini ek olarak da ihracat kredileri içinde KOBİ'lerin payını artırmak istediklerini kaydeden Akdeniz, "Bunu bankacılık sektörünün kendi iç dinamiklerini kullanarak yapacağız. Riski düşük getirisi yüksek alanlarda kredileri yönlendiriyorlar bankalar. IGE olarak biz de bankacılık sektörünün ellerindeki fonları ihracata yönlendirmek istiyorsak bankaların ihracat kredisinde üstlendikleri riski alarak onların bu alana daha fazla kaynak aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Akdeniz, şöyle konuştu:

"Kasım 2021'de kurulduk, Mart 2022'de Eximbank üzerinden ilk kefaletimizi üretmeye başladık. Temmuzda yaptığımız genel kurulda bankaları da içeri aldık, ihracat kredisi veren 20 banka bizde. Ekim ayından itibaren sisteme başlayacağız. Kredi alanlarla verenlerin bir araya geldiği bir platformuz. Biz kredi değil kefalet veriyoruz ve kredi ödenmediğinde belli oranını bankaya ödüyoruz. Cebimizden çıkarıp bankaya ödemek için kaynağa sahip olmamız lazım. Kefalet üretebilmek için iki ana kaynak var. Biri öz kaynaklarımız, ki 2,5 milyar liraya yakın kaynağımız var. Bir de şu an KGF'nin yaptığı gibi Hazine kaynağından üretilen kefaletler var. Halen geçerli olan ilk paketi Eximbank'la yaptık ve oraya 840 milyon lirayı ayırdık. 1 liralık sermaye 17-18 liralık kredi yaratıyor. 1'e 18 kaldıraç mekanizması var. 840 milyonla 13,3 milyar liralık kredi hacmi yaratmayı hedefledik. Bu hedef 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli. KOBİ'ler direkt Eximbank'a başvurarak alabilirler. Bankalarla da kredi kullandırmaları için 1,3 milyar liralık kaynak ayırdık ekim ayında devreye alınmasını bekliyoruz."

'İHRACATTA REKOR KIRARKEN YABANCI DİLDE SINIFTA KALIYORUZ'

İhracat Seferberliği Zirvesi'nin özel oturumunda konuşan Seyev Yönetim Kurulu Başkanı Seda Yekeler, 17 yıldır ihracat seferberliğine destek olduklarını söyledi. 'Dilimin sınırları, dünyanın sınırları' diyerek, dünyayı dünyanın dili ile takip etmek konusunda Türkiye'de gönüllü çalışmalar yaptıklarını anlatan Seda Yekeler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ikinci dil olarak anlayıp konuşamayan ülkeler sıralamasında en başta geliyor. Nakit ve vakit harcaması yüksek olmasına rağmen anlıyorum, ama konuşamıyorum sorunsalı ile sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Ancak ihracat seferberliğinde dil bilmek çok önemli. İhracat konusunda da bu kadar ilerleme kat etmişken, dili de öğrenmek gerekiyor. Peki neden anlıyoruz ama konuşamıyoruz? Öncelikle sorumluluk almıyoruz, bahane üretip suçlamalar yapıyoruz. Ardından hata yapmaktan korkuyoruz. Her şeyi mükemmel yapmayı beklersek olmaz. Dil öğrenmede de hatalar yapıp öğreneceğiz. Sadece İngilizce değil herhangi bir dilde beyninizi nasıl uyaracağınızı bilirseniz sorunlar çözülebilir. Türkiye ihracat seferberliğinde dünyanın en önemli noktalarından biri yabancı dili vurgulamak istiyorum. İhracatta rekor kırıyoruz, İngilizce öğreniminden sınıfta kalıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz bunun için de dil lazım, ekonominin düzelmesi için de dil lazım. İş dünyasının başarılı insanlarının çoğunun en büyük uktesidir dil bilmemek. Dil edinmek, bir yetenek değil beceridir."

Dil açısından sol beyin küresinin doğumdan itibaren her sesi depolayıp, biriktiren bir bölge olduğunu hatırlatan Yekeler, "Seyev gönüllü bir kuruluş olarak aralarında çok sayıda iş insanının da olduğu 8 bin yetişkini konuşturmayı başardı. Türkiye'nin en ücra köylerinde çocuklara İngilizce konuşturmayı başarmış bir kuruluşuz. İhracat için yabancı dilin önemi de su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla dünyaya dünyanın diliyle ulaşmanız için bugünden harekete geçebilirsiniz. Beyninizde doğru kası geliştirirseniz tüm dilleri edinebilirsiniz" diye konuştu.

'E İHRACATTAKİ YÜZDE 1 PAYIMIZI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

WWB E-Ticaret Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu "Yeni Dünyanın Ticaret Sırrı: E-İhracat" başlıklı konuşmasında, yeni dünyanın ticaret sırrı e-ticaret'in dönüşerek klasik ihracat yöntemleri kadar değerli olan e-ihracat platformuna dönüştüğünü söyledi. Pandemiyle ivme kazanan online perakendenin gücünün yadsınamayacağının altını çizen Yağlıcıoğlu, şunları söyledi:

"E-ticaret hacmi dünyada şu an 5 trilyon dolar, 2018 yılı ile kıyaslandığında yüzde 42'lik bir artış söz konusu. Bu alanda dünya devleri Aliexpress, Amazon, eBay'dan sonra, Türkiye'den çıkan Trendyol, Getir markaları bizim de bu alanda iddialı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin temel olarak online alışveriş alışkanlıkları değerlendirildiğinde yaş ortalamasının 40 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Mobil uygulamalarda önde gelen ülkeler arasında olmamıza rağmen, e-ihracat henüz yüzde 1 seviyelerinde. Tüm büyük e-ticaret pazar yerlerine Türk ürünleri girebilir. Kolay ihracat platformu bize çok iyi bilgi sağlıyor. Ve büyük potansiyeli olan güzel teşvikler açıklandı. Devletin teşvikleriyle ciddi avantajımız olacak. Bu alana girecek yatırımcı ve girişimcilere tavsiyemiz, doğru planlama doğru fiyat taktikleri ve iyi bir araştırma yapmalarıdır. Yol haritalarını net olarak önlerine almaları gerekiyor."

TÜRKİYE İHRACAT SEFERBERLİĞİ'NE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halkbank, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, IGE, Koza Altın İşletmeleri, SANKO, Türk Telekom üstlenirken, Zirve'nin destek sponsorları ise Beşler, Bizce, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Ticaret Odası, Kara Holding, KargomSende, Koza Home, Köksan, Mutlu, Royal Halı ve Therma La Dolce Vita oldu.