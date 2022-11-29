Türkiye’nin öne çıkan kayak merkezleri yeni sezon için gün sayıyor

ULUDAĞ'DA BEKLENTİ YÜKSEK

Otel işletmecisi Haluk Beceren, geçen sezonun işletmeciler açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sonrasında iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Beceren, "Kayakçı sayıları ve otellerdeki gecelemeler iyiydi. Bu sezon daha iyi geçmesini bekliyoruz. Bursa, organize olarak gelen yabancı turistleri iyi şekilde ağırlıyor. Ruslarla ilgili beklentiler var. Rezervasyon yaptırıyorlar. Arap ve Orta Doğu ülkelerinden gelenler çoğaldı. Onlar da kayak öğrenip kaymaya başladılar. Bizim için bu durum da ilave bir unsur." ifadesini kullandı.

Bir otelin ön büro müdürü Harbi Türk de sezona hazır olduklarını, aralık ayının ortasında otellerin açılacağını belirterek, "Tadilat ve diğer çalışmalar neredeyse bitti. Kış denince ilk akla gelen yer Uludağ'dır. Bu sene de Uludağ'da yeni aktiviteler ve yenilikler var. Uludağ'ın en büyük özelliği bir kere konumu her yere yakın. Başta İstanbul yakın. Bundan dolayı çok tercih ediliyor." diye konuştu.

PALANDÖKEN MACERA DOLU KIŞ TATİLİ VADEDİYOR

Erzurum'da son günlerdeki kar yağışıyla yüksek kesimlerde bulunan pistleri beyaza bürünen Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 Aralık gibi sezonun başlaması bekleniyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ili misafirlere macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile bazı Avrupa ülkelerinden turistler geliyor.

Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalovlarda ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buluyor.

Geçen sezon liftlerinden 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapılan Palandöken Kayak Merkezi, dronla görüntülendi.

KARTALKAYA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pist ile oteller, tesisler ve telesiyejlerde bakım çalışmaları yapıldı.

Geçen sezon yerli ve yabancı yaklaşık 250 bin tatilciyi ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde birkaç gündür aralıklarla süren yağış, sezonu açmak isteyen işletmecileri sevindirdi.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kartalkaya'daki 5 otelde yeni sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Kısmet olursa sezonu 15 Aralık'ta açmak istiyoruz. İstediğimiz miktarda daha erken kar yaparsa, sezonu erken de açacağız." diye konuştu.

Bir otelin yönetim kurulu başkanı olan Ergül, kayak merkezinde yaklaşık 25 santimetre kar bulunduğunu, pistlerdeki kar miktarının şu an için yeterli olmadığını dile getirdi.

ERCİYES KAYAĞA YAPIŞMAYAN "TOZ KARI" İLE ÖNE ÇIKIYOR

Kayağa yapışmayan "toz karı" ile ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde de kayak sezonunun hava şartlarına bağlı olarak aralık ayının ortasında başlaması bekleniyor.

Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri yapılabiliyor.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip olan Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

Erciyes 23 bin metre halat uzunluğunda ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip 2'si gondol 19 mekanik tesis ağıyla, misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

130 kilometre uzunluğundaki 41 pistte hem profesyonel kayakçılar hem de amatörler kayak yapabiliyor.

Aydınlatılan pistlerde gece kayak yapma imkanı da bulunuyor.

Geçen sezon 2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği kayak merkezine bu sezon 3 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Polonya ve Rusya'dan Kayseri'ye charter seferler düzenleniyor.

Son günlerde yağışın etkili olduğu kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetre ölçüldü.

KARTEPE'DE 21 PİST BULUNUYOR

Kayakseverler, İstanbul'a 1 saat mesafede, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezini de tercih ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde bir otel faaliyet gösterirken, 17 kilometre uzunluğundaki 21 pist yer alıyor.

Kayak merkezinde kar kalınlığının 4 santimetre olduğu öğrenildi.

ILGAZ'A ULAŞIM ARTIK DAHA RAHAT

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz'a, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından ulaşım daha rahat hale geldi.

Ilgaz Dağı'nda 5,6 kilometrelik pistiyle Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yanı sıra Kastamonu ve Çankırı yamaçlarında Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Yıldıztepe Kayak Merkezi de yer alıyor. Ilgaz Dağı'nda 1437 yatak kapasitesine sahip 8 otel bulunuyor.

Kayak merkezlerine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor. Zirvesi beyaza bürünen Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri henüz kar tutmadı.