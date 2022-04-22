Türkiye’nin önemi artacak

2021'de pandemiye rağmen yüzde 11'lik büyüme performansı gösteren, Rusya-Ukrayna savaşında izlediği strateji ile bölgedeki konumunu güçlendiren, ilk çeyrekte ekonomide canlılığın devam ettiği Türkiye'ye yabancı yatırımcının ilgisi artmaya başladı. Bunun en somut göstergesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ABD temaslarına yansıdı. JP Morgan tarafından organize edilen Yatırımcı Semineri'ne dünyanın önde gelen portföy yatırımcıları katıldı. Bakan Nebati aralarında Arnold&Porter, Citi, Coca-Cola, Ford Motor, Google, Mars, Microsoft, Morgan Stanley, Netflix, PepsiCo, P&G ve PWc gibi 30'a yakın global şirketin yöneticileri ile de görüştü. Edinilen bilgilere göre, yatırımcılar toplantılarda, Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını, yatırımlarını artırmak istediklerini ilettiler. Washington temaslarında, uluslararası yatırımcılar ve ekonomistlerin Türkiye algısının önemli ölçüde iyileşmesi de dikkat çekti. Yatırımcılar, son jeopolitik gelişmelerle Türkiye'nin küresel arenada rolünün daha da ön plana çıktığını ifade etti.Bahar Toplantıları kapsamında yapılan sohbetlerden edindiği izlenimlere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan IIF Başekonomisti Robin Brooks, Almanya'nın algısını "korkunç" olarak nitelendirdi. Brooks, Latin Amerika'nın ise gelişen piyasalarda "favori" olduğunu belirtti. Brooks, Türkiye'ye ilişkin ise insanların uzun vadede öneminin artacağı yönünde düşünceleri olduğunu söyledi. Bunun bir "sürpriz" olduğunu belirten Brooks, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmenin bir gerekçesinin başka yerlerdeki bozulmaların Türkiye'yi göreceli olarak çok daha iyi göstermesi, bir diğerinin ise çok fazla Rus parasının gelmesi olduğunu aktardıHAZİNEve Maliye Bakanı Nebati Washington'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile de küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdiİTALYA, Singapur, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Nebati, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP-26), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanları ve Ekonomiden sorumlu AB Komiserinin yanısıra Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Direktörü ile temaslarda bulundu. Nebati, ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda şirketlerin Türkiye'de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümü hakkında bilgi verdiklerini ve "Neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını" aktardı.HAZİNEve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.