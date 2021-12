Türkiye’nin önü çok açık

2021 yılında büyüme oranının çift haneye yakın bir seviyede olacağını öngördüklerini söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, "Bu pozitif tablo ve güçlü performans iş dünyamız açısından da son derece değerli" dedi. Büyümenin yüksek olması kadar, bu gelişmenin yatırıma ve ihracata dayalı olmasının da çok önemli olduğuna işaret eden Olpak, sektörel bazda bakıldıında ise inşaat, finans ve tarım hariç hemen hemen her sektörde pozitif büyüme oranları görüldüğüne, talep tarafında ise yurt içi tüketime ilave olarak ihracata dayalı ciddi bir büyüme söz konusu olduğuna işaret etti. 2021 yılında, yüksek büyümeye rağmen cari açığımızın da çok düşük seviyelerde kaldığına dikkat çeken Olpak, şunları kaydetti: "Böyle olmasının sebebi ise ihracatımızın her ay rekorlar kırarak artmasıdır. Eskiden 1 ayda ulaşılan ihracat rakamına bu yıl 1 günde ulaşır hale geldik. Yıllık bazda ilk defa 200 milyar dolar seviyesini geçtik ve yılı 225 milyar dolar üzerinde kapatabiliriz. İhracat noktasında bir diğer önemli nokta da, sanayi sektörünün özellikle de imalat sanayinin ciddi bir payının olduğunu görüyoruz. Yatırım, ihracat ve büyüme tarafı bu tablo ile arttığı zaman elbette istihdam piyasası da buna cevap verecektir. Bu yılın başında yüzde 13 seviyesinde olan işsizlik oranı ekim ayı itibarıyla yüzde 11.2 seviyesine kadar gerilemiştir. Yatırım, üretim ve ihracata daha fazla ağırlık verdikçe, işsizlik oranının da tek haneli seviyeye kadar gerileyeceğini düşünüyoruz."Büyüme, yatırım ve ihracat rakamlarına baktığımızda, iş dünyası adına son derece verimli bir yıl geçirdiklerini söyleyen Olpak, "Yatırım iştahımızın yüksek olduğu bir yıl geçirdik. Bu da hem ihracata hem de büyümeye olumlu yansıdı. Kovid-19 salgınından kaynaklı risklerin azalması, aşılama ile birlikte tüketim ve üretim faaliyetlerinin hız kazanması ciddi bir fırsat doğurdu. Türk iş dünyası, bu fırsat penceresini bu yıl çok iyi kullandı. Önemli olan bu kazanımı diğer yıllara da yayabilmek ve daha yukarı taşıyabilmek" diye konuştu. Olpak, Çin'in Kuşak ve Yol projesi, Asya-Pasifik'teki yeni örgütlenme (RCEP) ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret anlaşması da bizlerin en yakından takip ettiği konular arasında yer aldığına vurgu yaptı.2021 yılındaki güçlü büyümenin ardından, 2022 yılında da ülke ekonomimizin potansiyel büyüme oranı olan yüzde 5 civarında bir büyüme gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Olpak, "Bu noktada, talep tarafındaki dağılımına baktığımızda; başta ihracat kalemi olmak üzere tüketim ve yatırım harcamalarının, büyümede önemli payı olacağını öngörüyoruz" dedi. Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "DEİK olarak, büyüme ekseninde her zaman şunu vurguluyoruz; büyüme rakamının yüksekliği kadar bunun kapsayıcı olması ve sürdürülebilir olması çok daha önemli. Önümüzdeki dönemde yatırım ve ihracata dayalı bir büyüme modeli çok daha sürdürülebilir olacaktır. Büyümenin tüm sektörlere ve kesimlere yayılması da kapsayıcılığı sağlayacaktır." Türkiye 'nin zor dönemde dahi gerek üretim kabiliyeti gerekse süreçlere adaptasyon yeteneği ile rüştünü bir kez daha ispat etmeyi başardığını söyleyen Olpak, "2021 yılında ihracatta yakaladığımız yüksek başarı ile yeni rekorlar kırdık. İhracatta yeni rekorlara imza atarken, yılın son çeyreğinde cari fazla verdiğimiz ve yıl bazında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımız pozitif bir görünüm elde ettik. Elbette enflasyon ve yükselen döviz kuru gibi zorlayıcı koşulların etkilerini göz ardı edemeyiz. Ancak ülkemizi geleceğe taşıyacak aksiyonları da almak zorundayız. Yüksek katma değerli ürünler geliştirerek, dünya ile sürdürülebilir rekabet ortamını yeniden dizayn etmeliyiz. Bunu yakaladığımızda, önümüz çok açık" dedi.