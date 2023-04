Türkiye’nin otomobili Togg, Denizlililerle buluştu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili, daha önce sergilendiği şehirlerde olduğu gibi Denizli'de büyük ilgiyle karşılandı. Delikliçınar Meydanı'na getirilen Togg, sergilenmek için indirildiği andan itibaren vatandaşların akınına uğradı. Denizliler tarafından Togg'a ilgi gösterenler arasında yerli ve yabancı turistler de yer aldı. Togg'u görenler araca binmek için sıraya girerken, bazıları da cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek o anları kaydetti. Vatandaşlar yetkililerden Togg hakkında bilgi alırken, aracın Denizli'de bir süre daha sergileneceği belirtildi.



"ELEKTRİKLİ OLMASI HOŞUMUZA GİTTİ AMA BURAYA PAMUKKALE BEYAZI GELSEYDİ DAHA İYİ OLURDU"



Türkiye için yerli otomobilin olmasının büyük başarı olduğunu söyleyen Cihan arıcı, "60 yıl sonra Türkiye'nin ilk hayali gerçekleşti. Gerçekten çok güzel bir araba. Sosyal medyadan göründüğünden daha güzel görünüyor. Türkiye için çok büyük bir başarı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor ve umarım herkes bu araca sahip olur. Elektrikli olması hoşumuza gitti ama buraya Pamukkale beyaz rengi gelseydi daha iyi olurdu" dedi.



"YERLİ ARABA HER ZAMAN ÜRETMEK LAZIM VE YABANCI ARABALARDAN KURTULMAK GEREKİR"



Antalya'dan tatil için geldiği Denizli'de TOGG ile karşılaşan Özgehan Tunçkaya, "Biz Antalya'dan geldik ve tesadüfen çarşıdan geçerken gördük. Gayet güzel olmuş ve arabayı da beğendik. Dizaynı da çok hoş ve insanlar da ilgi gösteriyor. Yerli araba her zaman üretmek lazım ve yabancı arabalardan kurtulmak gerekir. İnşallah devamı gelir. Eşim Rus ve onlar da beğendi" diye konuştu.



"ARACI ÇOK BEĞENDİK"



Eşi ve çocuklarıyla Türkiye'nin yerli otomobilini inceleyen Rus vatandaşı İrina Tunçkaya, "Aracı çok beğendik. Türkiye için elektrikli olması ve çevre sağlığı açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN GURURU TOGG İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"



Togg'u ilk Ankara'da gördüğünü ve çok beğendiğini söyleyen Fatma Kahraman, "Kızımla birlikte buraya geldik. Türkiye'nin gururu Togg için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu araç Türkiye'nin en büyük hayaliydi ve gerçek oldu. Ben Ankara'da kırmızı rengi olan aracı görmüştüm ve mükemmel araç. Diğer araçlarla alakası olmayan, en profesyonel şekilde yapılmış, her şeyi tırnak ucu kadar düşünülmüş. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye tanık oldum" şeklinde konuştu.



"KONYA'DA BULUNURKEN ARACI İNCELEMEK İÇİN VAKİT BULAMAMIŞTIM"



Konya'dan gezi için Denizli'ye gelen ve yerli otomobili yakından incelemek için sıraya giren Ömer Oran, "Ben Konya'dan geziye geldim. Burada belediyenin önünde ülkemizin gururu aracı gördük. Çok memnun oldum. Şu anda sıradayım. Konya'da bulunurken aracı incelemek için vakit bulamamıştım. Şu anda çok heyecanlıyız. Türkiye'nin gururu gözler önünde. İlk fırsatta herkesin almasını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.