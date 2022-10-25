Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri yasal

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya ile ekonomik bağları "iyi komşuluk ilişkileri" olarak niteledi. Financial Times'a konuşan Bakan Nebati, içeride ve dışarıda muhalefetin ülkenin finansal bağlantıları üzerinde kasten şüphe yarattığını söyledi. Bakan Nebati, Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin "yasal" olduğunu belirtti. Nebati "Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Rusya'dan gelen turist sayısı arttı. Bu turistler, daha çok harcamalarını nakit yapıyor. Diğer ülkelerden de ciddi girişler var. Etrafımız savaş. Bunlardan kaynaklı girişler var" dedi.