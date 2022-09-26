Türkiye’nin rüzgârı Almanya’da esecek

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin rüzgâr enerjisini, potansiyelini ve üretim gücünü bugün WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda anlatacak. Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkati çeken Türkiye, elektrikte kurulu güç içinde de yeşil enerjinin payını artırdı. Bu artışta en önemli pay rüzgâr enerjisinde oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2002'de 19 megavat olan rüzgâr enerjisinde kurulu güç, Ağustos 2022'de 11 bin 137 megavata çıktı. Elektrik üretimindeki payını artıran sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmalarıyla üretimde de öncü hale geldi. Türkiye'de yatırım yapan dünya devi rüzgâr türbini kanat, kule ve jeneratör üreten firmalar hem ihracata hem de istihdama katkı sağladı. Yaklaşık yüzde 65 yerliliğe ulaşan rüzgâr enerjisi sektörü, Türkiye'deki bu alandaki yatırım iklimini anlatmak için Almanya'ya sefer düzenledi.