Türkiye’nin ’Sanayi’ temalı tek gençlik koşusu

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sadece bir sanayi bölgesi değil sosyal bir OSB olarak da, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bir arada olmanın mutluluğunu yaşatmak amacıyla organize ettikleri yarışmanın bölgede faaliyet gösteren sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra ulusal çapta tüm halka açık olduğunu söyledi.

MERKEZ PARK ŞENLENECEK

Yarışma başvurusu yapan yarışmacılara 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü yarışma öncesinde göğüs numaraları ile tişört verilecek. 26 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak etkinlik kapsamındaki halka açık koşu; Adana Merkez Park önünde, Fuzuli Caddesi'nden başlayıp, 10.3 kilometrelik parkur boyunca devam edecek. Ayrıca, Merkez Park içerisinde kurulacak olan fuaye alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

72 BİN TL ÖDÜL HAVUZU

AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından koşuya katılan tüm sporculara madalya ve yarışma logolu tişört hediye edilecek. 72 bin TL ödüllü koşuda; kadın ve erkek kategorisinde dereceye giren ilk 3 yarışmacıya madalya ve kupalarının yanı sıra birincilere 20 bin, ikincilere 10 bin, üçüncüleri 6 bin TL para ödülü verilecek.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmaya katılmak isteyenler https://adanaorganize.org.tr/aosb-sanayi-kosusu/ linki üzerinden form doldurarak kayıt yaptırabiliyor. Kayıtlar, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 17.00'e kadar devam edecek.