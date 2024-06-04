Türkiye’nin su ürünleri üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 artışla 1 milyon 7 bin 921 ton oldu. Üretimin yüzde 38,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,3'ünü aynı yolla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,3'ünü avcılıkla toplanan iç su ürünleri ve yüzde 55'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı geçen yıl yüzde 35,5 arttı. Avcılık yoluyla yapılan üretim 454 bin 59 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 553 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 39,4, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,8 arttı.