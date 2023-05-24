Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı 4 ayda 800 milyon dolara dayandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle Suudi Arabistan'a yapılan dış satımda etkili sonuçlar alınmaya devam ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, ocak-nisan döneminde yüzde 600'ün üzerinde artış göstererek 780 milyon 512 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a geçen yılın aynı döneminde 107 milyon 419 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşmişti.

Türkiye'nin yılın 4 ayında gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yaklaşık yüzde 1'e ulaşan Suudi Arabistan, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 6 milyar 279 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 863 milyon dolarla ABD, 3 milyar 753 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 632 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 248 milyon dolarla İspanya, 3 milyar 242 milyon dolarla Fransa, 3 milyar 203 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 777 milyon dolarla Irak, 2 milyar 179 milyon dolarla Hollanda, 1 milyar 876 milyon dolarla Romanya oldu.

SUUDİ ARABİSTAN İHRACAT ARTIŞINDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Bu dönemde, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı iki ülke 1 milyar 748 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 673 milyon 92 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.

İhracat artışında bu ülkeleri 418 milyon 803 bin dolarla Fransa, 398 milyon 600 bin dolarla Ukrayna, 263 milyon 488 bin dolarla İsviçre, 251 milyon 908 bin dolarla Kazakistan, 229 milyon 341 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 192 milyon 787 bin dolarla Belarus, 181 milyon 541 bin dolarla Slovenya, 141 milyon 201 bin dolarla Gürcistan izledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A EN FAZLA HALI SEKTÖRÜ İHRACAT YAPTI

Sektörel bazda bakıldığında Suudi Arabistan'a yapılan dış satımda halı sektörü öne çıktı.

Ocak-nisan döneminde halı sektörü ülkeye 109 milyon 473 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Halı sektörünü, 81 milyon 253 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 77 milyon 903 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 66 milyon 854 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 56 milyon 677 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Bu dönemde, Suudi Arabistan'a İstanbul'dan 336 milyon 218 bin dolar, Gaziantep'ten 120 milyon 807 bin dolar, Ankara'dan 48 milyon 402 bin dolar, Hatay'dan 44 milyon 701 bin dolar, Bursa'dan 28 milyon 552 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.