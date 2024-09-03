Türkiye’nin tescilli ürün sayısı 25’e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Konya'nın Hüyük çileği Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Böylece Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret alan ürün sayısı 25'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke lezzetlerinin son dönemde art arda AB tescili aldığına dikkati çekerek AB coğrafi işaret tescili için ilanda bekleyen ürün sayının 5 ve başvuruda bekleyen ürün sayısının ise 57 olduğunu belirtti.Türkiye'nin lezzetlerinin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda daha geniş bir tanınırlık ve koruma elde ettiğinin altını çizen Yumaklı, "Coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği'nde tescil edilmesi, bu ürünlerin Avrupa pazarında marka değerinin artmasını sağlıyor. Bu durum, kırsal kalkınmayı destekleyerek yerel ekonomiye de büyük katkı veriyor. Tescilli ürünler, sahtecilikten korunarak güvenli bir pazar ortamı oluşturuyor ve tüketicilere kaliteli ürünler sunuluyor" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA