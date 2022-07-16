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Giriş Tarihi: 17.7.2022

Türkiye’nin üretimi kendine yeter

Türkiye’nin üretimi kendine yeter
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de hububat hasadının 2-3 hafta gecikmeli başlamasına rağmen yağışın olumlu seyretmesinden dolayı verim ve kalitenin yüksek olduğunu söyledi. Edirne'de çeşitli temaslarda bulunan Güldal, şunları kaydetti: "Üreticimizden aldığımız ürünlerle stoklarımızı doldurmayı ve 2022- 2023 tüketim döneminde yurt içi kaynaklarımızı kullanmayı hedefliyoruz. Hububat özelinde verimli ve bereketli bir sene yaşıyoruz." Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hububat anlamında sıkıntı yaşamasını ön görmediklerine işaret eden Güldal, "Türkiye'nin kendisine yeten miktarda üretimi söz konusu olacaktır. Ama Türkiye önemli bir ihracat ülkesidir, tarımsal ihracat ülkesidir" değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye’nin üretimi kendine yeter
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