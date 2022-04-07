Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk elektrikli aracı hattan indirildi

İşletmelerin yakıt maliyetlerini ve bakım masrafları önemli ölçüde düşürecek olan Ford'un ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunun E-Transit Hatta İniş Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'un katılımıyla Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

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E-Transit Hatta İniş Töreni, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç'un ev sahipliğinde Gölcük Fabrikasında gerçekleştirildi. Törene T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı, Güven Özyurt, Türk Metal Sendika Başkanı Pevrul Kavlak, Ali İhsan İlkbahar, Turgay Durak katıldı.

KOCAELİ'NDE ÜRETİLEN TRANSİT 7 YILDIR AVRUPA'DA

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Ford Otosan 60 yılı aşkın süredir faaliyet yürüten sektörün öncü kurumu. Hızla değişen dünyada, esnekliğimiz ve verimliliğimizle öne çıkıyoruz. Kocaeli fabrikalarında ürettiğimiz transit 7 yıldır Avrupa'da. Başarılarımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yakıt maliyetlerinin bakım masraflarının düşmesiyle daha avantajlı olan elektrikli araçlar işletmeler için avantaj sağlıyor. Ford'un elektrikli araç üssü haline geleceğiz. Araçlarımızı ihraç ederek ülkenin dış ticaretine katkı sağlayacak olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

KOÇ: ELEKTRİĞİNİ YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ÜRETİYOR

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç konuşmasında, "Bugün burada Kocaeli fabrikamızda son dönemlerde güzel haberler, hikayeler için bir araya geliyoruz. Türk Otomotiv Sanayisinin büyük adım attığı bu önemli günde sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Yolculuğumuz 1928 yılında Ankara'da bir masa bir kasayla başladı. Bugün Türkiye Otomotiv sektörü açısından önemli bir kavşaktayız. Bu fabrika elektriğini yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden üretmektedir." şeklinde konuştu.

"ÜLKE SEVGİSİNİ MERKEZE ALDIK"

Koç; "Ford Otosan'ın Avrupa'nın ilk elektrikli aracının hattan inişi için birlikteyiz. Bugün Koç topluluğu olarak sadece bizim için değil ülke sanayisinin ulaştığı zirveyi de kutluyoruz. Bakan Varank, dün TOGG aracı test etti. Bugün de bizim aracımızı kullanacak. Koç topluluğu olarak kuruluşumuzdan olarak ülke sevgisini merkeze aldık. Sanayileşmeyi önceliğimiz aldık. Bir asır önce kurduğumuz hayalin peşinde ve her daim artan heyecanımızla üretmeye devam ettik. Her yolculukta olduğu gibi bu yolculuğunda önemli noktaları var." ifadelerini kullandı.

"KAPANACAK DENEN FABRİKA NEREDEN NEREYE GELDİ"

1956 yılında Ford'la imzaladıkları anlaşmayla ilk kez bir bayiye montaj hakkı verildiğini hatırlatan Koç; "1960 yılında İstanbul fabrikamızda otobüs kamyon, 1961 yılında da minibüs üretmeye başladık. Kadıköy'den çıktık, buraya geldik. 420 milyon lira borç ve kasada 5 milyon parayla kurduk fabrikayı. Ülkemizin ticari araç üretiminin yüzde 74, ticari araç ihracatının da yüzde 79'unu Ford karşılamakta. Ford geçtiğimiz yıl 6.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kapanacak denen fabrika nerden nereye geldi. Ford Otosan'da heyecan bitmiyor. Tarihi Ford Otosan Gelecek toplantısında ileriye dönük stratejik planımızı hayata geçireceğimizi söylemiştik. E-Transit aracımız bu işin ilk meyvesiydi. Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasını bünyemize katacağız. Bu bize uluslararası bir kimlik kazandıracak." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİNİ YAPTIK"

Koç; "Bütün bu yatırımlarımızın gayesi ortak. Pek çok şey değiştiği gibi otomotiv sektörü de büyük bir dönüşüm içerisinde. Yatırımlarınızı yaparken geleceği tahmin etmek ve buna göre şekillenmek önemli. Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yaptık. İlk otomatik şanzımanı biz ürettik. Şimdi de Türkiye'nin bataryası dahil tam elektrikli aracından bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza her daim yolumuzu açan, yüreklendiren tutumu için teşekkür ediyorum. Özel bir parantez de bakanımıza açmak istiyorum. Önemli dönüm noktalarımızdan biri de sizin bakanlık döneminize denk geliyor. Hep yardımcı oldunuz, motive edici oldunuz. Çok teşekkür ediyorum, sağolun varolun. Ford Transit çok önemli bir model. Ford için üretim ve montaj yaptığımız ilk araçtır. Anadolu'nun her köşesinde görebilirsiniz. Burada üretilen araç Avrupa'da 7 yıldır liderdir. Nereye gidersem gideyim, Transit gördüğümde sevinirim, heyecanlanırım. Bugün Ford Otosan olarak Transit efsanesini elektrikli hale getirdik. Geleceği adım adım birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Koç; "Geldiğimiz nokta itibariyle fabrikamız küresel üretimin ötesine geçmiş geleceğin ulaşım teknolojisine yön vermektedir. Fabrikamızın yürüttüğü iklim değişikliği konusu büyük önem taşıyor. Türkiye'ye inanarak kendimize güvenerek yapamayacağımız şey yok. Ekonomik ve teknolojik değişimlerle, ülkemizin kalkınmasına geleceğe dönük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Biz bu gücü bu ülkenin insanlarıyla varız. Vehbi Koç'un dediği gibi "Ülkem varsa biz de varız"." İfadelerine yer verdi.

"TÜRK İŞÇİLERİYLE GURUR DUYUYORUM"

Pevrul Kavlak, "Bugün burada tamamen yerli sanayimiz tarafından Türkiye'de ilk elektrikli ticaret aracının üretilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi kuruluşları işçi çıkartırken, risk alarak ülkesine yatırım yapan daha çok üretim daha çok yatırım yapan Türk sanayicisinin haklı gururunu yaşıyoruz. Hepimiz mutluyuz ve gururluyuz. Avrupa'nın en çok tercih edilen ticari aracını üretmekten Türk mühendisinin akılının zekasının çabasının ürünü olarak Gölcük'te yapmaktan mutluyuz. Ancak unutmayalım ki bu fabrikada üretilen her şeyin Türk işçilerinin emeği vardır. Bu işçiler hepimizin gururudur. Eğer ülkemizde metal sanayi büyük başarılara elde ediyor, gelişmiş ülkelerle yarıyor ise bunda metal emekçinin büyük payı vardır. Biz günde 3 vardiya, gece gündüz çalışan Türk işçisiyle de gurur duyuyoruz. Türk metal işçileri pandeminin en yoğun günlerinde herkes evlerine kapatılırken işçiler canları pahasına çalıştılar. Şartların dönmesi, bacaların tütmesi için bir an olsun geri durmadılar. Bu süreçte işveren ve örgütümüz ile imzaladığımız anlaşma sayesinde hiçbir üyemiz eksik maaş almadı, hiçbir arkadaşımız işten çıkartılmadı." diye söyledi.

"BUNUN YOLU ÖRGÜTLÜ OLMAKTAN GEÇER"

Kavlak; "Adaletten, çalışma barışından bahsedeceksek adil paylaşımdan da söz etmeliyiz. Ülkemizde demokrasiden, barıştan insan haklarından bahsedeceksen o zaman hakça paylaşımdan da söz etmek gerekir. Bizim gerçeğimiz bir yandan ülkemizin büyümesi bacaların tütmesi olduğu kadar barış içerisinde de yaşamak eşit bölüşmek olmaktadır. Bunun için de bunun yolu örgütlü olmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.

"BU YATIRIM O GÜN AÇIKLANAN VİZYONUN İLK AŞAMASI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında Türkiye'deki teknolojik gelişmelerden bahsederek, "Kocaeli Türk sanayinin yüz akı şehirlerinden bir tanesi. Bugün Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında Türk Otomotiv sanayii için önemli bir güne şahitlik ediyoruz. 10 yıla yayılan büyük bir vizyonun ilk adımlarından biri, Ford Otosan tarafından Avrupa pazarına ihraç edilecek E-Transit'in ilk aracı üretim bandından iniyor. Ford Otosan geçtiğimiz yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıyla 2 milyar avroluk yatırım planını kamuoyuna açıklamıştı. İşte bu yatırım o gün açıklanan vizyonun ilk aşaması." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN TİCARİ ARAÇ ÜSSÜ UNVANINI TAÇLANDIRACAK"

Bakan Varank; "Yüzde 100 elektrikli ticari araç yatırımı ile Ford Otosan'ın üretim kapasitesi 455 binden 650 bine çıkıyor. Böylelikle Ford Otosan Avrupa'nın ticari araç üretim üssü unvanını taçlandırmış olacak. İhraç edilecek bu araçlar ihracat şampiyonu unvanını da perçinleyecek. Yan sanayide ortaya çıkacak 15 bin kişilik ilave istihdamla birlikte 18 bin vatandaşımıza yeni iş imkânı oluşacak. Şahsen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın fazlasıyla olduğu bu değerli projenin her türlü takdiri hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE İLK DEFA TEKNOLOJİYE ÖNCÜ EDEN ÜLKELER ARASINDA"

Bakan Varank; "Bugün Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer alıyor. Tüm dünya Türkiye'nin muharebe konseptlerini değiştiren SİHA'larını konuşuyor. Şimdi de otomotivde yaşanan paradigma değişimi ile birlikte önümüzde yeni fırsatlar var. Bilhassa iklim değişikliğinin itici gücüyle, birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimini ortaya koydu. 2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının %30'u aşması bekleniyor. Ayrıca otonom ve bağlantılı araçlardaki teknolojik gelişim de süratle devam ediyor." şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK 14 ÜRETİCİDEN BİR TANESİYİZ"

Türkiye olarak mevcut altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla otomotivdeki potansiyelin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Bakan Varank; "Halihazırda dünyadaki en büyük 14 üreticiden bir tanesiyiz. Ciddi bir üretim kapasitemiz var. Sektör pandemiye ve savaşa rağmen -dalgalanmalar olsa dahi- pozitif görünümünü sürdürüyor. İşte bu olumlu atmosferin de etkisiyle giderek büyüyecek olan elektrikli araç pazarından aslan payını almaya talibiz." dedi.

"TÜRK MARKALARI AYAĞA KALKTI"

Varank; "Başta bugün toplanma sebebimiz olan Elektrikli transit'ler olmak üzere Ford Otosan'ın yatırımları sürüyor. Ayrıca Ford, Türkiye'de bir batarya yatırımı yapacağını kamuoyuna ilan etti. TOGG tarafında da binek araçlar ile birlikte batarya konusunda gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer gelişme Aspilsan'ın Yerli Lityum Batarya Üretim Tesisi. Tesis şu anda silindirik pilde seri üretim aşamasına gelmiş durumda. Diğer taraftan elektrikli otobüslerde de Türk markaları atağa kalktı. Birçok firmamız elektrikli otobüslerini piyasaya sürdü. Hatta otonom elektrikli otobüs üretme başarısına imza atanlar var. Tabi burada bir zorunluluğa da vurgu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

10 TEDARİKÇİ 3 ANA ÜRETİCİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye otomobil üretiminin yüzde 80'ini başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden ihraç edildiğine işaret eden Varank; "Bu bağlamda içten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan ana sanayi ve tedarik sanayi doğrudan etkilenecek. Bu yüzden önümüzde dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Bunlardan birisi mevcut kapasitenin dönüştürülmesi. Diğeri elektrikli araç şarj altyapısı. Sonuncusu da otonom ve bağlantılı araçlar için altyapı ve regülasyon düzenlemeleri. Bu noktada biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ekosistemin tamamına yönelik; bir taraftan politika geliştirme süreçlerine devam ederken diğer taraftan da uygulama noktasında adımlarımızı atıyoruz. Örneğin sektördeki tedarikçilere yönelik Tedarikçi Geliştirme Programını başlattık. Bu programda 10 tedarikçi ve 3 ana üretici ile birlikte çalışıyoruz. Ana üreticilerden bir tanesi de Ford Otosan." dedi.

"DEVLET DESTEKLİ AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN SAYISI BİN 500'Ü AŞTI"

Bakan Varank; "Türkiye'nin her tarafında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik 300 milyon liralık bir hibe destek programı başlatıyoruz. Ayrıca mobilite araç ve teknolojileri konusunda hazırladığımız yol haritasında son aşamaya geldik. Yol haritası çalışmaları devam etmesine rağmen, biz bazı eylemlerin uygulanmasına şimdiden başladık. Bunlardan bir tanesi rekabette işletmelerimize önemli fayda sağlayacak Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu. Avrupa Birliği ile beraber hayata geçirdiğimiz 5 milyon avro bütçeli bu proje ile otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin geliştirilip test edilmesine yönelik son teknolojilerle donatılmış bir altyapı inşa ediyoruz. Devlet destekli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı. TÜBİTAK aracılığıyla özel sektör projelerine büyük çaplı destekler sağlıyoruz. Örneğin 6 ay önce yine sizinle birlikte lansmanını yaptığımız, Ford Otosan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomatik şanzımanı da yine bakanlığımız tarafından desteklendi." diye konuştu.

"BENİM DÜĞMEYE BASMAMLA BAŞLAYACAK"

Bakan Varank; "Cumhurbaşkanımız, 3 Ocak'ta KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'nı kamuoyuna ilan etmişti. 75 bin meslek lisesi veya üniversite mezunu gencin istihdam edilmesi hedefiyle başlattığımız bu programla işletmelerimize istihdam başına 120bin liraya kadar destek veriyoruz. Şimdiye kadar destekten yararlanan 18 bin işletme, 32 bin yeni personel istihdam etti. KOSGEB, bu işletmelere destek tutarının yarısından oluşan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 650 milyon lira ödeme yaptı. İşletmelerimiz; Nisan sonuna kadar yeni personellerini istihdam edebilir ve Mayıs sonuna kadar da KOSGEB'ten ödeme talebinde bulunabilir. E-Transitlerin hattan indirilmesi benim düğmeye basmamla başlayacak" ifadelerini kullandı.

DÜĞMEYE BASILDI

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk elektrikli aracını hatta indirmek için düğmeye basıldı. Araç büyük bir görkem ve ihtişamla salona giriş yaparken salonda bulunan misafirler aracı ayakta alkışladı.