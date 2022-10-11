Türkiye’nin yapay zeka uygulamaları Cenevre’de konuşuldu

"SONUÇ ODAKLI ÇÖZÜME TEŞVİK EDİLMESİNE ODAKLANIYORUZ"

Mandal, küresel güçlüklerle baş edebilmek ve teknolojik dönüşümlerin getirdiği ivmeye ayak uydurabilmek için yeni bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirterek, bu konuda iş birliğinden çok "birlikte iş yapma" modellerinin hayata geçirilmesinin tüm ülkeler için bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

"Bu bilinçle, Türkiye'de yapay zeka alanı başta olmak üzere kilit teknolojilerde 'birlikte iş yapma' ve 'birlikte başarma' yaklaşımını esas alan, sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerinin teşvik edilmesine odaklanıyoruz" ifadesini kullanan Mandal, yapay zekanın kilit rol oynadığı dijital dönüşüm sürecine daha insan merkezli baktıklarını vurguladı.

Mandal, birlikte çalışarak geleceğin çözümlerinin şekillendirilebileceğine ve yapay zekanın geliştirilmesinde açık verinin önemine dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu sağlamaya yönelik fırsatların oluşturulması amacıyla her türlü iş birliğine ülke olarak hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.