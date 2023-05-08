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Giriş Tarihi: 8.5.2023 18:30

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ardahan'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ardahan'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

AA
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Ardahan’da tanıtıldı

Yağmurlu havaya rağmen, Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan vatandaşlar, "Anadolu kırmızısı" rengindeki araca ilgi gösterdi.

Vatandaşlar aracı yakından tanımaya çalıştı, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Ardahan milletvekili adayı Güven Karakoyun, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak hizmetleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin tek derdinin millete hizmet etmek olduğunu belirten Karakoyun, "Cumhurbaşkanı'mız bize çok şey kazandırdı. O hizmetlerden birisi de Togg. Daha nice hizmetler AK Parti ile devam edecek. Türkiye'de AK Parti ile herkes kazanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Vatandaşlardan Pınar Yeşilyurt da Togg'u görmek için geldiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılamaz denen her şeyi yaptığını söyledi.

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ardahan'da tanıtıldı
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