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Giriş Tarihi: 26.3.2023 17:18

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a Ankara’da yoğun ilgi

Türkiye’nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Ankara’daki bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu. Alışveriş merkezinde sergilenen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA
Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a Ankara’da yoğun ilgi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Ankara'da bir alışveriş merkezinde sergilenen "Togg Konsept Akıllı Cihazı" aracı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 35 gün daha sergilenmesi beklenen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"GÜZEL BİR ARAÇ, ETKİLEYİCİ DURUYOR"

Togg'un SUV modelini almayı düşündüğünü ifade eden Cem Can, "Güzel bir araç, göründüğü kadarıyla etkileyici duruyor. Sürüş sistemleri ve otonom sistemleri iyiyse Türkiye'de tutulacağına inanıyorum. SUV modeli için bir talebimiz var, piyasaya çıksın yollarda görelim ondan sonra sipariş veririz" dedi.

"IŞIKLANDIRMA VE GÖRSEL OLARAK ÇOK GÜZEL"

Togg'un şu ana kadar en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Buse Nur Yaren Öztürk, "Işıklandırma ve görsel açıdan da çok güzel olduğunu ve kullanımını da rahat olacağını düşünüyorum. Güzel bir araç, Türkiye'den olması güzel bir şey. Ülkem adına çok gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

"ÜLKEMİ DESTEKLİYORUM"

Togg'un ışıklandırması ve modellerinin çok güzel olduğunu dile getiren İlayda Ertuş, "Türkiye'nin böyle bir araç geliştirmesi çok güzel bir şey. Ülkemi destekliyorum, çok güzel bir şey yapmışlar" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a Ankara’da yoğun ilgi
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