Türkiye’ye 400 milyon euroluk deprem yardımı

AvrupaBirliği'nin (AB), Türkiye'ye 6 Şubat depremleri nedeniyle taahhüt ettiği desteğin 400 milyon euroluk kısmının kullanılmasına yönelik anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira'nın katılımıyla ikili yetkilendirme anlaşmasının imza töreni, Brüksel'de AB Komisyonu binasında yapıldı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Bozay, "AB'nin taahhüdünün en büyük bölümünü temsil eden, AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye 400 milyon euroyu seferber edecek anlaşmayı imzaladık" dedi. AB Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ise "Avrupa içerisinde kendimize yardımcı olmamız önemli ve aday ülkelere bu konuda elbette özel bir muamele yapılıyor. Dolayısıyla bu dayanışma sembolünün, Türkiye gibi önemli bir ülkeyle karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yardımcı olmasını umuyoruz" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Bozay, AB'nin 20 Mart 2023'te Brüksel'de yapılan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlenmesinde öncü rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Bugün AB'nin konferanstaki 1 milyar eroluk taahhüdünün yerine getirilmesine yönelik önemli bir adımı duyurmak için buradayız" ifadesini kullandı. Bozay, sağlanacak destekle yapılacakların detayları hakkında gerekli hazırlık çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. "Konferansta bütün ülkelerin verdiği taahhütlerin önümüzdeki günlerde hayata geçeceğini ümit ettiğimizi ifade etmek isterim" diyen Bozay, yıkımın boyutu göz önüne alındığında bu anlaşmayla serbest bırakılacak miktarın, kapsamlı yeniden inşa çabalarının yalnızca küçük bir kısmını karşılayacağını belirtti. Bozay, "Tahsis edilen fonlar, depremden etkilenen bölgelerde okul ve hastane inşaatının yanı sıra kültürel miras kapsamındaki yapıların restorasyonu da dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yöneliktir" diye konuştu.