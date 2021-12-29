Türkiye’ye Avrupa ve Rusya’dan yoğun ilgi var

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Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür
, 2021 yılının turizmde toparlanma yılı olduğunu söyledi. Gür, "Sapanca'daki otellerimizde İstanbul
'a yakın ve doğanın içinde olmanın avantajını yaşadık. Hafta sonlarını Sapanca'da geçirmek isteyenlerin sayısı az değildi. Doluluk oranlarında geçtiğimiz yıla kıyasla toparlanmanın olduğu bir yıl geçirdik" dedi. Bu yıl sektörün en büyük sorunlarından birinin de personel konusunda yaşandığını anlatan Gür, "Pandemi döneminde turizm sektöründen farklı sektörlere geçen personeller oldu. Dolayısıyla personel maliyetimiz arttı ve 2021 personel bulmakta zorlandığımız bir yıl oldu" diye konuştu. 2022 yılının pozitif bir yıl olacağına inandıklarını anlatan Gür, "Kurdaki gelişmeler Türkiye
'ye ilgiyi daha da artırdı. Yakın Avrupa
ülkelerinden ve Rusya
'dan yoğun ilgi var. 2022'de 2019 rakamlarına yeniden ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
TANITIMDA FARKLI PAZARLARA ODAKLANDIK
"Ülkemiz doğal güzellikler, kültür ve gastronomi açısından çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Konum olarak da çok avantajlıyız" diyen Gür, Türkiye'nin dünya turizminde hakkettiği yeri alması için çalıştıklarını söyledi. Gür, "2022 yılında doğru pazarlama stratejileri geliştirmek ve tanıtımlarda farklı pazarlara odaklanmak önceliklerimiz arasında olacak. Pandemiyle birlikte tercihlerde birçok farklılık meydana geldi. Toplu aktivitelerin değil bireysel aktivitelerin ön plana çıkması, erken rezervasyon alışkanlığında düşüş yaşanması buna iki örnek... Biz de farklılaşmaları gözlemleyerek paketlerimizi güncelliyoruz" dedi. 2023 yılında pandemiden önceki günlere dönüş olacağını anlatan Gür, "2019 bizim için rekor sayılabilecek bir yıldı. 2023'ün 2019'un çok üzerinde gerçekleşecek bir yıl olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.